Halo : la Master Chief Collection célèbre les 20 ans de la saga avec des skins spéciaux

Halo : The Master Chief Collection n’oublie pas le 20e anniversaire de la saga. Tout au long du mois de novembre, décembre et une partie de janvier, les joueurs pourront débloquer des récompenses spéciales pour le multijoueur. Des skins Xbox inédits, des armures classiques et bien plus encore vous attendent au programme de 343 Industries.

Quand et quels objets spéciaux puis-je débloquer dans Halo : The Master Chief Collection ?

La célébration commence ce 3 novembre avec l’arrivée de l’armure Orion pour le multijoueur de Halo 2 Anniversary. A partir de ce moment, les récompenses sont pratiquement concentrées sur Halo 3. Nous parlons d’épaulettes avec le contrôleur Duke, de sacs à dos avec le modèle Xbox d’origine et d’aspects pour les armes aux couleurs de la console, entre autres.

Ensuite, nous vous laissons avec le calendrier.

3 novembre 2021 : armure d’Orion pour Halo 2 Anniversary

10 novembre 2021 : épaulettes Duke et sac à dos The Beast pour Halo 3

17 novembre 2021 : Fusil d’assaut OGX pour Halo 3

24 novembre 2021 : Armure Mirage pour Halo 3

1er décembre 2021 : Sac à dos pour fusil de combat et sac à dos OGX pour Halo 3

8 décembre : Bidon d’hydratation pour Halo : Reach

15 décembre 2021 – Épaulières Duke, tireur d’élite OGX et sac à dos Fronkbox pour Halo 3

22 décembre 2021 : Magnum OGX, sac à dos en peluche Grunt et sac à dos X-Pack pour Halo 3

29 décembre 2021 : lance-roquettes OGX et fusil à pompe OGX pour Halo 3

5 janvier 2021 : Armure Orion pour Halo 2 : Anniversaire

Vous pouvez débloquer des produits skins en échangeant des points de saison. Certains arrière-plans de profil seront également partagés, tels que le clip classique de Microsoft Word, le logo du 20e anniversaire de Halo et le Master Chief secouant la tête.

