Battlefield 2042 apporte la nostalgie dans le nouveau gameplay de Portal

Battlefield 2042 a publié une nouvelle vidéo où Portal est le protagoniste absolu. Nous parlons de l’un des piliers de l’expérience, qui emmène les joueurs à travers le contenu de Battlefield 3, Battlefield Bad Company 2 et Battlefield 1942 avec un puissant éditeur de mode de jeu. Vous pouvez le voir dans l’en-tête de cette news.

Détails du nouveau portail Battlefield

La vidéo montre un premier aperçu de certaines des cartes qui seront disponibles dès le premier jour, telles que Puerto de Arica, Valparaiso, Canales de Noshahr et Frontera del Caspio, entre autres. D’EA DICE, ils assurent qu’au lancement, nous pourrons trouver « des expériences prédéterminées qui vous permettront de revivre ces cartes classiques, ainsi que leurs factions, armes, gadgets et classes ».

L’éditeur sera disponible via un navigateur Web. Pour commencer à créer vos expériences, vous n’avez pas besoin d’avoir le jeu, juste un compte Electronic Arts. Vous pouvez diffuser vos expériences afin que d’autres joueurs puissent les jouer. Ce sera à partir du portail Battlefield lorsque vous pourrez le tester in situ et rejoindre d’autres créations.

N’oubliez pas que cette expérience est distincte du multijoueur normal de Battlefield 2042. Pendant que vous jouez dans Portal, vous continuerez à recevoir des points d’expérience avec lesquels débloquer de l’équipement pour la compétition. De cette façon, vous pouvez suivre votre progression en jouant, par exemple, au contenu de Bad Company 2. Toutes les armes et outils des titres précédents sont déverrouillés dès le début.

Chez Netcost-Security, nous avons eu l’occasion de discuter avec Justin Wiebe, directeur principal du design chez Ripple Effect Studios, l’équipe en charge de cette partie de l’offre. Au cours de l’interview, nous nous sommes dit que Battlefield Portal « est une carte d’amour aux fans ». «Nous voulons offrir ces expériences classiques dont les fans se souviennent dans leur mémoire, mais n’ont peut-être pas joué depuis longtemps. Nous suivons cette règle au lieu de nous consacrer aux jeux vidéo modernes sortis plus tard, car de nombreux joueurs y jouent encore ; il ne servait à rien de les remasteriser », a-t-il déclaré. Vous pouvez lire l’interview complète ici.

N’oubliez pas que Battlefield 2042 devrait être lancé le 19 novembre sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC.

Source : Electronic Arts