Le film New Gods de DC a été annulé en raison de son implication dans le Snyder Cut, selon son réalisateur

Il y a quelques mois, Warner Bros. annonçait l’annulation de deux projets de films annoncés il y a quelque temps avec La Fosa (un film qui devait être un film basé sur le méchant Black Manta d’Aquaman) et New Gods, un film centré sur les dieux galactiques. de l’univers DC. Et c’est qu’après l’introduction de Darkseid et de son propre univers d’Apokolips, il semblait que la prochaine étape naturelle dans le DCEU était de se plonger dans des personnages cosmiques aussi puissants. Maintenant, et après avoir été confirmé comme un projet raté, le réalisateur qui allait être en charge de New Gods, Ava DuVernay, assure que la vraie raison était d’éviter tout type de connexion entre le Snyder Cut et New Gods.

Un film trop lié à Zack Snyder

Et ce n’est un secret pour personne que Warner Bros. a voulu se dissocier du soi-disant Snyderverse après toutes les polémiques qui ont entouré Justice League, la version de Whedon et son échec au box-office et la dernière coupe du réalisateur pour HBO Max. En ce sens, le réalisateur parle ouvertement de la position de Warner Bros. et de l’annulation du film pour être trop lié à l’univers présenté par Snyder.

« J’ai adoré New Gods, qui est le projet qui a été annulé. Le studio a décidé qu’il ne voulait pas continuer une certaine partie de ce monde de la bande dessinée, sur la base de certaines choses qui se produisaient avec un autre film. Donc avant que je puisse terminer mon scénario avec Tom King, ils l’ont annulé », explique DuVernay. Et il semble que le nouveau film ait trop hérité du Snyderverse et c’est pourquoi le studio a décidé de mettre de côté l’idée et de continuer dans d’autres directions avec leur univers commun.

Rappelons que le DCEU fera face à sa propre révolution avec The Flash, un film qui nous présentera plusieurs univers et qui semble destiné à réorganiser ledit univers de films après le travail de Zack Snyder dans l’intrigue principale.

Origine | L’écran diatribe