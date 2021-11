Elden Ring montrera très bientôt un gameplay inédit ; date et heure

Elden Ring présentera du matériel inédit le 4 novembre à 15h00 (CET). From Software et Bandai Namco appellent la communauté pour un nouveau gameplay de 15 minutes. Jusqu’à présent, aucun autre détail n’a émergé, si ce n’est qu’ils nous renvoient aux canaux de communication officiels de l’éditeur sur YouTube et Twitch.

Dans le même tweet, nous pouvons voir que le gameplay aura des sous-titres officiels pour ceux qui le suivent via YouTube. La nouvelle saute quelques jours après la clôture des inscriptions pour son test en réseau fermé, qui se tiendra entre le 12 et le 15 novembre. Si vous avez déjà rempli la demande, restez à l’écoute de votre e-mail pour les prochains jours.

Les sous-titres linguistiques seront disponibles pour les téléspectateurs de Youtube. Si cela peut aider votre plaisir de visionnement, nous vous invitons à nous rejoindre là-bas. – ANNEAU ELDEN (@ELDENRING) 3 novembre 2021

Voici les liens des chaînes où le gameplay sera diffusé :

À quelle heure le nouveau gameplay d’Elden Ring sera-t-il diffusé dans le monde entier ?

Espagne (heure française) : à 15h00

Espagne (Îles Canaries) : à 14h00

Argentine : à 10h00

Bolivie : à 09h00

Brésil : à 10h00

Chili : à 09h00

Colombie : à 08h00

Costa Rica : à 07h00

Cuba : à 09h00

Equateur : à 08h00

El Salvador : à 07h00

États-Unis (Washington DC) : à 09h00

Guatemala : à 07h00

Honduras : à 07h00

Mexique : à 08h00

Nicaragua : à 07h00

Panama : à 08h00

Paraguay : à 09h00

Pérou : à 08h00

Porto Rico : à 09h00

République dominicaine : à 09h00

Uruguay : à 10h00

Venezuela : à 09h00

États-Unis (PT) : à 06h00

