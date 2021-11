Qui sont les Célestes dans Eternals ? C’est l’histoire des comics Marvel

La première des Eternals ce 5 novembre uniquement en salles nous invite à découvrir une série de personnages jusque-là inconnus de tous dans l’univers cinématographique Marvel. Ce sont de vieux visages, oui, dans le monde de la bande dessinée. Sa première en août 1976 avec la bande dessinée The Eternals # 1 de Jack Kirby a conduit à l’apparition d’êtres immortels, créés par les Célestes pour protéger la planète Terre de tout type de menace. Aujourd’hui nous vous parlons justement de ces derniers, les Célestes, pour que vous puissiez mieux les connaître.

A la découverte des Célestes

Bien qu’ils soient apparus pour la première fois dans Les Gardiens de la Galaxie dans l’univers cinématographique Marvel, la réalité est que ce sera dans Eternals quand nous les verrons bien et entourés de proéminence. Selon la tradition des bandes dessinées, avant la création de l’univers actuel, il y en avait un dominé par le Premier Firmament, qui générait de nouveaux êtres vivants sous la forme de serviteurs de différentes classes. L’un d’eux, les rebelles, recherchait une réalité basée sur l’évolution des races afin qu’elles puissent se reproduire et prospérer.

Ce sont eux, les rebelles, qui ont favorisé la création d’êtres cosmiques capables de créer d’autres univers évolutifs, les Célestes. Au fil des années, les Célestes ont donné lieu à différentes expérimentations génétiques avec de grands résultats : les sous-espèces des Éternels, les Déviants et les êtres non modifiables. Au début, ces bandes dessinées ne faisaient pas partie de l’univers Marvel, mais au fil du temps, elles ont été introduites dans Canon.

Pourquoi les Éternels sont-ils toujours sur Terre ?

Dans le film, on nous dira comment cette race de surhumains créée par les Célestes a visité la Terre il y a des millions d’années pour la protéger et la défendre de l’attaque des Déviants. Suite aux événements d’Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame (pourquoi les Eternals ne sont-ils pas venus à la rescousse de la Terre pendant le snap, bien qu’ils soient sur la planète ?), une tragédie se déroule sur Terre et les Eternals sortent à nouveau de l’ombre rencontrer des ennemis qu’ils supposaient éradiqués, les Déviants.

Ajak, un personnage joué par Salma Hayek, est chargé de communiquer avec les Célestes. Quel est le véritable objectif de cette race ? Pourquoi les Éternels ont-ils été forcés de rester sur Terre des milliers d’années après avoir tué les Déviants ? Sont-ils vraiment immortels ? Toutes ces questions trouveront leur réponse dans le film.

Réalisé par Chloe Zhao, en charge du film acclamé de Sundance The Rider, et produit par Kevin Feige, The Eternals ouvre uniquement en salles ce 5 novembre 2021 dans le cadre de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel.

