Battlefield 2042 : Depuis quand sera-t-il jouable sur Xbox Game Pass et EA Play ?

Battlefield 2042 ne sera plus retardé. Bien que prévu pour le mois d’octobre, le développeur avait besoin d’un peu plus de temps pour concrétiser sa vision du jeu vidéo. La bêta la plus récente comportait encore quelques bugs, mais EA DICE a annoncé que la version commerciale inclura de nombreuses améliorations. Ce sera le 19 novembre lorsque tous les joueurs pourront se battre sur le champ de bataille, bien que les abonnés EA Play, EA Play Pro et Xbox Game Pass Ultimate / PC auront la possibilité de le faire à l’avance.

Depuis quelque temps déjà, le service EA Play fait également son chemin vers les consoles. En effet, les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate et au Xbox Game Pass pour PC ont le contenu à leur disposition sans aucun paiement supplémentaire (pas pour la console). Cela ouvre la porte à la possibilité de tester de nombreux jeux d’EA à l’avance, pendant 10 heures. Battlefield 2042 est l’un d’entre eux, donc tous les membres pourront y jouer avant le lancement, à partir du 12 novembre.

EA Play Pro, uniquement sur PC

A noter qu’Electronic Arts propose un abonnement premium, connu sous le nom d’EA Play Pro. La principale différence est qu’il n’y a pas de limitation d’heures dans les jeux qui sortent à l’avance. Pour le moment, il n’est disponible que dans le client PC, il n’est donc pas possible de profiter de ces avantages sur les consoles, qu’elles soient précédentes ou nouvelles.

Battlefield 2042 n’a pas de campagne, les développeurs ayant préféré se concentrer sur ses modes multijoueurs. Il sortira sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC. Actuellement, il n’est pas prévu d’ajouter la prise en charge de la souris et du clavier aux consoles, bien qu’EA DICE étudie la possibilité de le faire à l’avenir. Ils ne le feront que si cela n’interfère pas avec le cross-play, afin de garder les jeux aussi propres que possible.

Origine | EA