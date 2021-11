Stitch et Adler règlent leurs comptes dans la fin de l’intrigue de Black Ops Cold War dans CoD Warzone

Call of Duty : Warzone et Black Ops Cold War publient la scène finale de l’intrigue de la saison 6, la dernière attendue pour le titre Treyarch. La poursuite d’Adler et de son équipe pour traquer Stitch se termine. Vous pouvez le voir en haut de cette actualité.

« Avec Adler déprogrammé et les plans de Perseus perturbés, il n’y a nulle part où aller », révèle la société dans sa description officielle. Hudson, Woods, Mason et Adler se rendent dans les ruines de Verdansk pour affronter Stitch, préparant le terrain pour la confrontation finale qui se prépare depuis 16 ans. » C’est désormais au tour du prochain opus de la saga.

Qu’est-ce qui attend Warzone désormais?

La conclusion de l’intrigue de Black Ops Cold War jette les bases de l’avenir de Warzone. Tout au long du mois de novembre, nous verrons des événements liés à la destruction de Verdansk, qui inaugureront le prochain chapitre : le Pacifique. À partir du 2 décembre, la nouvelle carte arrivera avec tout le contenu de Call of Duty: Vanguard. Cela lancera la première saison aux côtés du titre défini pendant la Seconde Guerre mondiale.

Près de deux ans après le début du battle royale, Raven Software rendra hommage à Verdansk. L’événement spécial Last Hours of Verdansk présentera aux joueurs leurs derniers pas à travers la ville alors que les bombes détruisent tout sur leur passage. Il aura lieu les 30 novembre et 1er décembre. Ce ne sera qu’un jour plus tard, le 2 décembre, lorsque l’accès anticipé à la nouvelle carte commencera pour tous les joueurs de Vanguard ; il sera publié gratuitement pour le reste de la communauté Call of Duty: Warzone le 3 décembre.

Source : Treyarch sur YouTube