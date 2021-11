Animal Crossing : New Horizons ne recevra plus d’extensions ni de contenu payant

Animal Crossing : New Horizons est sur le point de recevoir la mise à jour gratuite 2.0, qui comprend une multitude de nouveautés pour tous les utilisateurs du titre Nintendo Switch. De plus, Nintendo a présenté l’extension payante Happy Home Paradise (également incluse avec Nintendo Switch Online + Expansion Pack), qui sera le premier et le seul DLC payant du jeu vidéo à succès. Nintendo a proposé sa position.

Après environ 34 millions d’unités vendues en seulement un an et demi, Nintendo confirme qu’à partir de maintenant, le titre ne recevra que des mises à jour mineures régulièrement ; mais rien de plus de l’étendue de la version 2.0 ou avec des extensions comme Happy Home Paradise, qui est en fait un jeu autonome en parallèle, uniquement cette fois dans le cadre de New Horizons (Happy Home Designer pour Nintendo 3DS a été vendu séparément).

S’adressant à IGN: « Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise introduit une nouvelle expérience de jeu dans laquelle le joueur rejoint l’équipe de l’archipel Paraido et aide à faire de la maison de rêve de leurs clients une réalité », a déclaré un porte-parole de Nintendo. Cette équipe sera dirigée par Nuria, Matías et le nouveau singe Miko. «C’est une mise à jour majeure d’Animal Crossing: New Horizons, et il offre une expérience de jeu distinctive et différente. Il était donc logique de l’inclure en tant que premier et unique DLC payant pour Animal Crossing: New Horizons. »

Animal Crossing: New Horizons – Première de Happy Home Paradise le 5 novembre

Animal Crossing: New Horizons est disponible exclusivement pour Nintendo Switch dans des formats physiques et numériques. L’extension Happy Home Paradise nécessite de profiter du jeu complet et peut être achetée via l’eShop à partir de ce vendredi 5 novembre 2021 au prix de 24,99 euros. Ceux qui s’abonnent au pack d’extension Nintendo Switch Online + pourront jouer sans frais supplémentaires et sans avoir besoin d’acheter l’extension.

