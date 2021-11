eFootball 2022 est mis à jour en novembre, mais ne corrigera que les bugs

La renaissance de la saga PES sous le nom d’eFootball 2022 ne s’est pas concrétisée avec le succès escompté. En fait, la réaction des joueurs et de la presse a été totalement opposée. Le jeu est sorti sous le modèle du free-to-play avec une sorte de démo pleine d’erreurs, qui a rapidement frappé le net sous forme de mèmes humoristiques. Konami s’est mis au travail et a commencé à travailler sur un patch, retardé jusqu’à début novembre. Maintenant, les Japonais ont confirmé la date finale, le 5 novembre.

Cependant, cette mise à jour se concentrera uniquement sur les bugs, comme le souligne Konami dans ses comptes de réseaux sociaux. « La version 0.9.1 d’eFootball 2022 sortira le 5 novembre pour PC/consoles. Cette mise à jour ne sert qu’à corriger les erreurs », expliquent-ils. Les notes de mise à jour seront disponibles sur le site Web du jeu lorsque la mise à jour sera disponible pour les joueurs.

La version 0.9.1 d’eFootball™ 2022 sortira le 5 novembre pour PC/consoles. Cette mise à jour est uniquement destinée aux corrections de bugs. Des notes de mise à jour détaillées seront sur notre site Web/jeu lorsqu’elles seront disponibles. Merci pour votre patience https://t.co/jLuKKsaYOU – KONAMI Espagne (@KONAMI_ES) 3 novembre 2021

Mise à jour d’automne… en route

Le lancement de l’eFootball 2022 a eu lieu le 30 septembre. Peu de temps après, lorsque les critiques ont inondé Twitter et Facebook, Konami a publié une déclaration pour s’excuser. Il a promis des changements et des améliorations pour l’avenir, bien que son plan n’ait pas encore été mis en œuvre. Nous savons que la mise à jour d’automne devrait sortir en novembre, promettant d’ajouter des centaines d’équipes et la majeure partie des modes de jeu. La version pour appareils mobiles, quant à elle, n’est pas encore datée.

Dans un communiqué officiel, Konami a déclaré que « la qualité sera améliorée et le contenu sera ajouté en permanence ». Pour l’instant, eFootball 2022 fonctionne en free-to-play, sans la marque Pro Evolution Soccer (PES) dans son nom. Le jeu, disponible sur PS4, Xbox One et PC, a été conçu avec le moteur graphique Unreal Engine. Des améliorations graphiques pour les consoles de nouvelle génération devraient également être mises en œuvre à l’avenir, bien qu’aucune date n’ait été fournie.

Origine | Konami