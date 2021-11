Star Wars confirme qu’Anakin a bien entendu la voix de Qui-Gon, n’était-ce pas son imagination ?

Après des années de doutes dans le monde de Star Wars, il est confirmé qu’Anakin Skywalker (Hayden Christensen) a bien entendu la voix de Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) dans l’une des scènes de Star Wars : Episode II – L’Attaque des Clones. Le débat au sein de la communauté est évident presque depuis la première du film en 2002, mais il n’y a jamais eu de certification officielle pour soutenir l’une des positions. Le livre Star Wars : Queen’s Hope d’EK Johnston a permis de préciser que le jeune Skywalker n’avait pas d’imagination, mais écoutait plutôt la voix de son défunt professeur.

Comment la haine d’Anakin Skywalker est née : cauchemars et voyage tortueux vers Tatooine

C’est pendant la crise séparatiste, avant le voyage d’Anakin dans sa ville natale de Tatooine pour sauver sa mère Shmi Skywalker (Pernilla August) des Tusken Raiders, que le personnage a fait des cauchemars sur Naboo. Sa mission était de protéger Padmé Amidala (Natalie Portman), mais la nuit, elle avait des rêves aussi désagréables que la torture de sa mère. Ce sont ces cauchemars qui l’ont déplacé à Tatooine, et il n’avait pas tort : sa mère a été kidnappée et il a dû la regarder mourir.

La conséquence directe n’était autre que l’exécution de tous les habitants des sables qui parcouraient les environs de Tatooine. Cependant, juste avant que cela ne devienne incontrôlable, Anakin a entendu la voix de Qui-Gon Jin, qui a essayé de lui faire entendre raison. Avez-vous vraiment entendu sa voix ? Était-ce le produit de votre imagination ? On sait maintenant que c’était le premier, et par conséquent Skywalker refusa d’écouter son maître, même s’il n’était plus physiquement à ses côtés.

Le début de la fin d’Anakin Skywalker ; basculer du côté obscur

Ces événements ont suscité la colère à l’intérieur d’Anakin, des sentiments qui ont fait surface d’un côté obscur qui ont lentement jailli sans espoir jusqu’à ce que, comme tous les fans s’en souviennent, ils se sont retrouvés dans une situation irréversible racontée dans Star Wars : Episode III – La revanche des Sith.

En octobre, nous avons appris que Hayden Christensen incarnera à nouveau Anakin Skywalker dans la série Star Wars : Ahsoka, prévue pour l’année prochaine 2022, ainsi que dans la saison 3 de The Mandalorian. Nous n’aurons pas à attendre aussi longtemps pour un autre spin-off de Star Wars tant attendu, The Book of Boba Fett, qui a sorti cette semaine une première bande-annonce accompagnée de sa date de sortie sur Disney + –

Origine | ScreenRant