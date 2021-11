Assassin’s Creed Valhalla cible un nouveau contenu, Tombs of the Fallen

L’ère des Vikings n’est pas terminée. Après la sortie de l’extension gratuite Discovery Tour: Viking Age, le contenu éducatif d’Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft prépare une deuxième année d’aventure pour Eivor. Il y a une nouvelle histoire DLC confirmée, mais les trophées ont laissé entendre l’existence d’un nouveau contenu : il s’agit de The Tombs of the Fallen, comme le rapporte Access the Animus sur Twitter.

Cela n’indique pas une extension future, mais plutôt un type de contenu à compléter, puisque les trophées confirment qu’en explorant l’une de ces tombes, vous en obtiendrez une (Spelunker), tandis que si vous en terminez trois, vous en obtiendrez une autre ( Cryptologue).

Un nouvel ensemble de trophées a été ajouté à #AssassinsCreed Valhalla et cela semble impliquer un prochain contenu appelé « Tombs of the Fallen »! Considérant que cela implique au moins trois tombes à explorer, cela pourrait-il être le nom officiel du contenu dédié à Odin Runes ? pic.twitter.com/uSDIyAlx19 – AccessTheAnimus (@AccessTheAnimus) 2 novembre 2021

Un futur viking

Les informations les plus récentes d’Ubisoft ont été obtenues lors du rapport financier du deuxième trimestre de l’exercice 2021, dans lequel ils se sont non seulement félicités du succès commercial, mais ont également avancé leur intention de continuer à construire plus d’histoires dans le monde d’Assassin’s Creed Valhalla .

« Nous prévoyons d’offrir un nouveau contenu exceptionnel pour la deuxième année d’Assassin’s Creed Valhalla, en particulier au cours du second semestre de cet exercice », ont-ils commenté. Tout au long de cette année, les développeurs ont publié du contenu gratuit et payant, comme des mises à jour, des événements temporaires ou les extensions Wrath of the Druids et The Siege of Paris.

Assassin’s Creed Valhalla ramène le joueur au 9ème siècle après JC, une époque où l’Ordre était déjà établi. Eivor est l’un des membres du Raven Clan, qui est contraint de quitter sa Norvège natale pour trouver un nouveau foyer en Angleterre. Là, il établira des alliances et luttera contre les rois et les aspirants au trône, tout en utilisant la diplomatie pour atteindre ses objectifs.

Le jeu vidéo est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia.

Origine | Accéder à L’Animus, VGC