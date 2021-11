Spider-Man : No Way Home : nouvelle image avec Peter Parker marchant sur la neige

Spider-Man: No Way Home, le troisième film Spider-Man de l’univers cinématographique Marvel avec Tom Holland dans le rôle de Peter Parker, se rapproche de plus en plus. Sa première bande-annonce nous a donné la chair de poule, notamment à cause de la matérialisation du multivers, de sorte que chaque nouvelle dose d’informations est reçue à bras ouverts. Maintenant, à partir de Onset.Unseen, une image est apparue du jeune acteur britannique marchant dans une rue complètement enneigée de New York; vraisemblablement à la recherche d’une direction spécifique dans une scène du film.

Bien qu’elle n’ait pas de contexte, il est frappant de constater que la photographie se situe dans un environnement enneigé. De tout ce que nous avons vu de Spider-Man: No Way Home, il se déroule pendant une période estivale, pas pendant les mois d’hiver, donc le film peut s’étendre sur une période de plusieurs mois.

Lors de la première bande-annonce du film on a pu voir le Docteur Octopus (Alfred Molina), des bombes citrouilles du Bouffon Vert / Norman Osborn et des rayons d’Electro (Jaime Foxx), ce qui renforce l’idée de pouvoir voir encore plus de personnages de les trilogies originales de Sam Raimi (Tobey Maguire) et Marc Webb (Andre Garfield).

Spider-Man : No Way Home sort en salles le 17 décembre

Les fans s’attendent à ce que la prochaine bande-annonce de Spider-Man: No Way Home soit publiée dans les semaines à venir. Le silence de Sony Pictures se veut intentionnel. L’attente est maximale. Nous nous souvenons de ce 5 novembre Eternals premières, tandis que le 24 novembre, nous avons rendez-vous avec Disney + pour voir la mini-série Hawkeye. En 2022 nous pourrons assister au cinéma pour voir Doctor Strange dans le multivers de la folie le 6 mai 2022 ; Thor : Amour et tonnerre le 8 juillet 2022 ; et Black Panther: Wakanda Forever le 11 novembre 2022.

Origine | ScreenRant