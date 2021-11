League of Legends, mise à jour 11.22 ; Modifications et mises à jour des champions, des objets et plus encore

La saison 2021 touche à sa fin et la pré-saison 2022 approche de League of Legends. De plus, il reste encore à profiter de la grande finale des Mondiaux le 6 novembre, donc le Riot Games MOBA continue d’être aussi actif que jamais dans tous les domaines. Malgré tout, dans cet article, nous nous concentrons sur l’examen de tous les changements apportés au jeu avec le nouveau patch 11.22 (également à TeamFight Tactics) pour appliquer des améliorations et des ajustements généraux qui affectent les systèmes, les attributs, les champions et autres. la série animée de l’univers League of Legends qui sera disponible sur Netflix.

Modifications apportées aux champions de League of Legends

Akali : Dégâts passifs augmentés de 29-170 (selon le niveau) (+ 40 % AP) ⇒ 35-182 (selon le niveau) (+ 55 % AP)

Tombes : Dégâts passifs réduits de 30% AD bonus ⇒ 20% AD bonus.

Kalista : augmente le ratio de dégâts du E de 60% AD ⇒ 70% AD. Rapport de la lance arrière 20 / 23,75 / 27,5 / 31,25 / 35 % AD ⇒ 23,2 / 27,5 / 31,9 / 36,3 / 40,6 % AD

Kayn : augmente le ratio de dégâts du Q de Dark Kayn de 65% AD (+5% (+4% par 100 AD) de la santé maximale de la cible) ⇒ 65% AD (+5% (+5, 5% par 100 AD) du maximum de la cible santé). Augmente le ratio de dégâts par vie maximum de la cible du R de Dark Kayn de 10% AD (+13% pour 100 AD supplémentaires) de la santé maximale de la cible ⇒ 15% (+13% pour 100 AD supplémentaires) de la santé maximale de la cible.

Kha’Zix : Ratio de dégâts du Q réduit Total : 60/85/110/135/160 (+130% AD bonus) ⇒ 60/85/110/135/160 (+115% AD bonus) ). Isolé : 126 / 178,5 / 231 / 283,55 / 336 (+273% AD bonus) ⇒ 126 / 178,5 / 231 / 283,55 / 336 (+241,5% AD bonus)

Maokai : soins passifs en début de partie réduits de 7 à 15 % (selon le niveau) ⇒ 5 à 15 % (selon le niveau). Dégâts de base du W réduits 70/95/120/145/170 ⇒ 60/85/110/135/160.

Qiyana : Santé de base réduite de 590 ⇒ 520. Croissance de la santé de base augmentée de 90 ⇒ 110. Dégâts du Q modifiés 60/85/110/135/160 (+ 90 % AD bonus) ⇒ 50 / 80/110/140/170 (+ 75 % bonus AD). Les dégâts du E sont passés de 50/80/110/140/170 (+ 70 % d’AD bonus) ⇒ 50/90/130/170/210 (+ 50 % d’AD bonus)

Renekton : augmente la durée de l’étourdissement de 1 s ⇒ 1,5 s et le blocage W de 0,375 s ⇒ 0,525 s

Riven : augmente les dégâts de base du Z de 55/85/115/145/175 (+ 100 % d’AD bonus) ⇒ 65/95/125/155/185 (+ 100 % d’AD bonus). Ratio de bouclier E augmenté de 85/115/145/175/205 (+100% AD bonus) ⇒ 85/115/145/175/205 (+120% AD bonus)

Varus : augmente le ratio de dégâts du E de 60/100/140/180/220 (+ 60% AD bonus) ⇒ 60/100/140/180/220 (+ 90% AD bonus).

Vi : améliore Q (la portée du tiret est désormais augmentée de 50 lors du passage à travers un mur) et R (à la fois l’élévation de la cible et l’auto-étourdissement de Vi pendant son animation ultime ont désormais une durée fixe, au lieu de varier d’une libération à l’autre) pour plus de cohérence.

Yuumi : taux de soins réduit 70/105/140/175/210 (+4 0% AP) ⇒ 70/100/130/160/190 (+35% AP) et vitesse de déplacement E 15% (+ 10% par 100 AP ) ⇒ 15% (+ 6% par 100 PA)

Modifications apportées aux éléments LoL

Suceur de sang : Santé 400 ⇒ 450 et Omnisuccion 8% ⇒ 10%.

Faim incessante (Objet Ornn) : Santé 550 ⇒ 600 et Omnisuccion 13% ⇒ 15%.

Corrections de bugs et changements de qualité

SUPPRIMÉ CLIENT DE LEAGUE OF LEGENDS Nous avons supprimé la page « Ignorer les statistiques » de l’expérience d’après-match pour refléter avec précision le statut du client.

MISE À JOUR DES SYSTÈMES DE COMPORTEMENT Nous continuerons à publier des modifications concernant les pénalités d’inactivité en Corée.

Correction d’un problème où Wukong activait le passif Death Dance lorsque son clone disparaissait.

Correction d’un problème où l’attaque d’un ananas explosif avec la propriété Précision infaillible faisait que les alliés proches recevaient le débuff de l’objet.

Correction d’un problème où W – Rise Up! d’Azir accorde des cumuls de Larme de la déesse sans toucher les ennemis.

Correction d’un problème où Source de vie déclenchait la montre de Lucian lors du deuxième tir du passif – Balles légères.

Correction d’un problème où le Z – Récolte abondante de Fiddlesticks ne récupérait parfois pas une partie de son temps de recharge après l’incantation complète.

Correction d’un problème où Xerath pouvait rediriger son missile R – Arcane Rite avant qu’il n’atterrisse.

Soigner un allié à vie avant qu’il ne tue sera désormais considéré comme un soutien.

Les phrases de base de Miss Fortune et Zilean ont été remasterisées pour plus de clarté.

L’effet sonore du E – Blood Tides de Vladimir a été réinitialisé à tous égards.

Correction de divers bugs de PROJET : Vayne, Yasuo Harbinger of Chaos et divers skins Zyra.

Source : Riot Games