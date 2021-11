Sony envoie trois avions remplis de PS5 au Royaume-Uni pour Noël : tout est prêt

Sony Interactive Entertainment a préparé trois Boeing 747 en provenance de Séoul, en Corée du Sud, à destination du Royaume-Uni avec près de 50 palettes composées d’unités PS5. Selon le journal The Sun (via VGC), la firme japonaise veut anticiper d’éventuels épisodes de manque d’approvisionnement que l’on a déjà vu tout au long de l’année ; et compromettre la distribution de sa nouvelle console sur le principal marché en Europe ne passe pas par ses plans.

Consciente que le manque de stock durera tout au long de 2022 en raison de la crise des matériaux semi-conducteurs, qu’Intel estime même jusqu’en 2023, la firme japonaise, avec Hiroki Totoki en charge du directeur financier a entamé ce qu’elle appelle des sources consultées par la source comme un » Opération extraordinaire » pour la campagne de Noël, qui débutera à la fin de ce mois de novembre avec le Black Friday.

Sony veut qu’il y ait autant de PS5 qu’il y a de clients prêts à en obtenir une. En France, jusqu’à nouvel ordre, toutes les unités vendues par les entreprises seront exclusivement sur réservation et toujours en ligne, de sorte que la possibilité de voir les unités situées dans les rayons des magasins n’est prévue que bien en 2022.

La PS5 génère déjà des bénéfices ; 13,4 millions d’unités vendues à ce jour

Sony a cessé de vendre à perte en août dernier ; Cela signifie que l’entreprise génère des bénéfices à chaque vente. Cependant, la hausse des coûts de transport et d’expédition de la console freine la rentabilité du produit. Cependant, Sonyh a l’intention d’augmenter la fréquence des dépenses de ses utilisateurs ; soit par la vente de jeux vidéo ou d’abonnements, de microtransactions ou de contenus payants téléchargeables. Au cours du dernier trimestre, 62 % de ses titres ont été vendus en format numérique ; 3% de plus qu’il y a un an.

Au 30 septembre, la PS5 avait vendu 13,4 millions d’unités dans le monde, à égalité avec ce qui a été réalisé par la PS4 au cours de sa première année. Le dépassement des objectifs de distribution pour 2022 dépendra strictement de la capacité de production, car la demande monte actuellement en flèche et l’offre est encore rare.

Origine | Le soleil; via VGC