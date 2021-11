Diablo IV et Overwatch 2 sont à nouveau retardés, que se passe-t-il ?

Blizzard Entertainment a confirmé que Diablo IV et Overwatch 2 sortiront plus tard que prévu initialement. La société nord-américaine a communiqué ce nouveau retard dans la nuit de ce mardi et affirme, de même, qu’ils ne seront pas à temps pour 2022 ; bien qu’ils ne garantissent pas une première en 2023. À partir de ce moment, Mike Ybarra assumera ce rôle individuellement après le récent départ de Jen Oneal.

Daniel Alegre, responsable des opérations d’Activision Blizzard, a fait le point sur les résultats financiers de l’entreprise au cours de ce dernier trimestre, une année marquée par le scandale d’éventuels abus sociaux et sexuels dans lequel est impliqué le géant nord-américain. Alegre soutient que c’est la bonne décision de consolider les deux développements sur la bonne voie et de ne pas compromettre la qualité. Ils sont conscients des attentes des joueurs ; Ils recherchent des projets à long terme une fois qu’ils arrivent dans les magasins.

Le départ de Jeff Kaplan et Luis Barriga, clé dans les retards des deux titres

Mike Ybarra lui-même a commenté au cours de la session que le changement de date est principalement dû aux récents changements dans les postes de direction. Après le départ de Jeff Kaplan en avril (Overwatch 2) et le limogeage de Luis Barriga (Diablo IV), la situation était limitante dans la vision directive des deux projets. Ils sont actuellement Joe Shely et Aaron Keller et les réalisateurs de Diablo IV et Overwatch 2, respectivement.

À la suite de cette nouvelle, la cotation d’Activision Blizzard, Inc., a clôturé ce mercredi avec une chute de 2,12% sur le NASDAQ.

Surveillance 2

Au cours de ces dernières semaines, nous avons connu l’annulation de la BlizzConline 2022 pour concentrer ses efforts sur le soutien aux studios de développement. De même, le PDG de l’entreprise, Bobby Kotick, a demandé une baisse de salaire et promet des changements axés sur l’amélioration du travail et le comportement dans l’entreprise.

