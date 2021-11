Annonce des jeux Netflix : ce sont les 5 jeux de lancement inclus

Ravensburger - 26568 - Jeu de Société - Le Jeu des Énigmes des Incollables

Descriptif produit : Un jeu simple et convivial avec les IncollablesUn jeu de cartes, un gros dé en mousse et 33 énigmes à découvrir!Pour résoudre une énigme, c'est très simple, il faut être le premier à découvrir les 4 indices qui se cachent derrière une devinette, une charade, un rébus ou un jeu de logique.Mais attention, le dé en mousse rythme le jeu et ne permet pas toujours à tout le monde de voir les indices!Faites preuve de réflexion, de déduction et d'un peu de tactique pour trouver un maximum d'énigmes! Age minimum: 6 ans Dimensions du packaging : 27,50x19,20x5,50 cm Contenu du packaging : 132 cartes-indice, 33 cartes-réponse, 1 gros dé en mousse, 1 règle du jeu. Nécessite des piles : non