Lolito Creative Challenge à Fortnite : dates, horaires et streamers confirmés

Lolito Fernández revient sur Twitch et, profitant de l’occasion, Epic Games a organisé le Lolito Creative Challenge à Fortnite. On vous dit en quoi cet événement sera composé de streamers, influenceurs et autres de la saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapter 2, dirigé par Lolito :

Lolito Creative Challenge à Fortnite : tout savoir sur le #LolitoChallenge

Toutes les données sur le #LolitoChallenge of Fortnite sont publiées par Epic Games dans les différents comptes de réseaux sociaux Fortnite en Français, tels que Twitter. Pour l’instant, ce que l’on sait c’est ceci : l’événement aura lieu dimanche prochain, le 7 novembre, aux horaires suivants selon notre pays :

Les @LOLiTOFDEZ Creative Challenge arrive le 7 novembre à 20h00 ESP / 13h00 MEX / 16h00 ARG

Plusieurs équipes de créateurs de toute l’Europe s’affronteront pour la victoire ! Nous vous informerons des participants tout au long de la journée… Seront-ils à la hauteur ? ?? pic.twitter.com/HFYFWQpw4Z – Fortnite_ES (@Fortnite_ES) 2 novembre 2021

Espagne : 20h00

Mexique : 13h00

Argentine : 16 : 00h

Le Lolito Creative Challenge sera composé d’influenceurs et de streamers de toute l’Europe qui s’affronteront sur différentes cartes du mode créatif de Fortnite, le tout dans le but de gagner. Il ne s’agit donc pas d’un événement ouvert au public. Epic Games n’a pas donné plus de détails sur l’endroit où cet événement sera diffusé, bien que nous puissions supposer que sur les chaînes officielles YouTube et Twitch de Fortnite en Français, et sur les chaînes Twitch respectives de tous les participants.

Lolito Creative Challenge à Fortnite : liste des streamers espagnols confirmés

Ensuite, nous vous laissons la liste confirmée des streamers et influenceurs espagnols qui participeront au #LolitoChallenge of Fortnite :

Équipe 1 : Alexby, Rubius, Agent Maxo et Aroyit.

Équipe 2 : Auronplay, Biyín, Perxitaa et Axozer.

Équipe 3 : Grefg, Agustin51, Robleis et Vicens.

Nous comprenons que Lolito lui-même participera également, bien qu’en tant que maître de cérémonie.

Nous mettrons à jour cette nouvelle dès qu’Epic Games fournira des informations plus détaillées et complètes. Pour l’instant, c’est tout ce que nous savons sur le Fortnite #LolitoChallenge qui se tiendra dimanche prochain, le 7 novembre 2021.

La source: Twitter / Fortnite_ES