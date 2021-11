Harry Potter Wizards Unite épuise sa magie : Niantic fixe une date pour la fermeture définitive de ses serveurs

Harry Potter Wizards Unite, le jeu vidéo d’aventure et de réalité augmentée pour mobiles iOS et Android dans le plus pur style de Pokémon GO, fermera ses serveurs le 31 janvier 2022. C’est ce qu’a annoncé Niantic, responsable du titre, remerciant le soutien fans et en veillant à ce qu’il reste encore de nombreuses pistes à explorer dans ce type d’expériences interactives. Ainsi, après un peu plus de deux ans d’activité, le titre basé sur l’univers Harry Potter fera ses adieux définitifs dans moins de deux mois après ne pas être devenu le phénomène que ses créateurs attendaient.

Niantic continuera à parier sur de nouvelles expériences AR

Ainsi, après avoir frappé le marché mobile au début de l’été 2019, Harry Potter Wizards Unite a maintenu sa communauté active à travers de nombreux événements, même s’il semble que les prévisions de popularité et d’activité de la communauté n’aient pas été atteintes. Malgré cela, Niantic apprécie le soutien et assure qu’ils continueront à explorer le genre avec de nouvelles et fraîches propositions.

« Tous les jeux ne sont pas faits pour durer éternellement. Notre objectif avec Harry Potter : Wizards Unite était de faire vivre la magie du monde sorcier dans la vie réelle pour que des millions de joueurs sortent et explorent leurs quartiers. Nous avons accompli cela ensemble, menant un arc narratif de deux ans qui s’achèvera bientôt », assurent-ils depuis Niantic. Et c’est que Niantic continue de travailler pour offrir de nouvelles expériences aux fans de réalité augmentée, une façon innovante d’appréhender le jeu vidéo qui est devenu un phénomène avec l’explosion de Pokémon GO à la mi-2016.

« Pour l’avenir, la puissance de la réalité augmentée nous permet de créer des mondes magiques au-dessus du monde réel, et il y a beaucoup de potentiel que nous n’avons pas encore exploré. » A tel point que la société vient de lancer Pikmin Bloom, le pari de la populaire franchise Nintendo dans le domaine de la réalité augmentée.

Origine | Niantic