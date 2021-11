La PS5 supprime l’erreur CBOMB et vous permet de jouer à des jeux physiques et numériques sans batterie CMOS

Cette année, il y a eu différentes nouvelles et alertes concernant un revers qui a affecté les trois dernières générations de consoles PlayStation, à savoir la PS3, la PS4 et la PS5 actuelle, une erreur connue sous le nom de CBOMB liée à la batterie CMOS de la carte mère de chaque système. Cette erreur a empêché un fonctionnement correct de la console à long terme (environ une décennie), lorsque la carte mère s’est épuisée de la batterie qui lui était attachée et que son horloge interne a cessé de fonctionner, empêchant le bon fonctionnement des jeux aussi bien numériques comme physique; En ce sens, l’erreur pourrait être corrigée en connectant chaque système à ses plateformes numériques respectives, mais personne ne garantit qu’elles seront opérationnelles à l’avenir. Ayant récemment trouvé une solution pour PS4, il semble que la PS5 ait également réussi à éviter le redoutable bug CBOMB ; C’est ainsi qu’il est collecté par des médias tels que Wccftech à partir des tests techniques effectués par l’utilisateur Hikikomori Media.

La PlayStation 5 esquive le bogue CBOMB

Ainsi, après avoir résolu l’erreur sur PS4 via une mise à jour du firmware il y a environ deux mois, les tests effectués sur PS5 ne prévoyaient pas de résultats très encourageants à cet égard. Maintenant, un utilisateur a effectué plusieurs tests en retirant la batterie CMOS de la PS5, en vérifiant l’erreur à partir du firmware 21.01. Ainsi, lors des tests précédents sans cette pile, des jeux comme Mortal Kombat 11 n’avaient pas fini de s’installer, rendant impossible leur lecture.

Après avoir installé le nouveau micrologiciel et exécuté le même test, il était déjà impossible d’exécuter le titre NetherRealm Studios sans problème ; La même chose s’est produite avec des jeux comme Resident Evil 7 ou Bloodborne, tous au format physique. Concernant les jeux au format numérique, le même utilisateur a pu exécuter des titres comme Astro’s Playroom ou Gravity Rush Remastered.

Bien sûr, tous les tests n’ont pas été concluants ; et est-ce que les principaux revers ont à voir avec les jeux PlayStation Plus, qui peuvent être exécutés sans leur vérification en ligne respective. Enfin, il semble que la PS5 résolve ces problèmes avec la batterie de sa carte mère, la PS3 étant pour le moment le seul système à ne pas avoir reçu son patch correspondant.

Origine | Wccftech