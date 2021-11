Halo Infinite aura-t-il des remakes de cartes classiques ? 343 Industries répond

Halo Infinite est sur le point de sortir le 8 décembre sur Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Son arrivée est quelque chose de plus spécial si possible par rapport aux autres livraisons en raison du caractère que le multijoueur a pris. Certains utilisateurs (surtout les fans) se demandent si l’on verra le retour de certains scénarios classiques sous la forme d’un remake. 343 Industries admet que c’est quelque chose dont ils parlent régulièrement, mais ils penchent vers « une réinitialisation spirituelle » plutôt que vers un port dédié.

Nostalgie et nouveauté, les deux clés des classiques dans Halo Infinite

Andrew Witts, concepteur multijoueur en chef du studio, explique au micro d’IGN ce que l’équipe pense de cela : « Je pense que ce que nous avons fait avec Fragmentation [el mapa para Big Team Battle] c’est ce que nous voulons ; nous voulons que les choses se sentent nouvelles, mais nous voulons qu’elles donnent un peu de mémoire sans vous donner exactement le même design ou avec de légères différences, car nous sommes un jeu différent avec des besoins différents ».

Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est la fragmentation, nous parlons de la carte conçue pour BTB qui a joué dans le deuxième test technique de Halo Infinite. Les influences lors de sa conception prennent deux piliers connus de tous les fans : Valhalla, de Halo 3, et Ragnarok, de Halo 4 ; ce dernier était déjà un remake du premier mentionné, donc le cercle est fermé d’une certaine manière. Une fois aux commandes dans Fragmentation, vous pouvez remarquer les similitudes et les différences.

« Il y a des cartes qui ont été intégrées à presque tous les épisodes de Halo, donc je ne dirais pas que nous ne les refaire jamais. Mais encore une fois, nous effectuons une réinitialisation spirituelle, nous cherchons comment nous pouvons y apporter notre propre touche et en même temps continuer à ressentir un peu comme un voyage vers la nostalgie lorsque vous y allez », explique Witts. Cayle Geoge, concepteur multijoueur principal chez 343 Industries, ajoute qu’ils ont déjà essayé de porter certaines cartes telles qu’elles ont été conçues à l’origine. « Ils ne fonctionnaient pas bien », conclut-il.

Source : IGN