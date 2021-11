Top 10 des graines Minecraft 1.18 (novembre 2021)

Nous disons au revoir à octobre pour accueillir novembre et la dernière ligne droite de l’année 2021. Des nouvelles continuent d’arriver dans Minecraft, comme la nouvelle mise à jour The Wild qui ajoutera de nouveaux biomes, ennemis et plus encore. Ce sera l’année prochaine, 2022, quand il sera disponible, mais pour l’instant, nous pouvons continuer à explorer les meilleures graines du jeu Mojang mois par mois. En voici 10, à la fois de la version 1.18 et de la précédente (1.17 ), qui nous amènent à des emplacements clés grâce à une liste de coordonnées pour Bedrock et Java.

Les meilleures graines de la mise à jour 1.18 de Minecraft (novembre 2021)

Villa dans la forêt

Graine : 292038360

Plateforme : Java

Emplacements clés

Apparition : 98110-139

Ville #1 : -15 100-15

Ville #2 : -180 70 110

Ville #3 : -168 71-150

Montagnes et grottes

Graine : -607429394

Plateforme : Java

Emplacements clés

Apparition : 15 74 10

Apparence au sommet de la montagne : 380 178 75

Jardin d’Eden : 360 195-365

Ville : 275150-495

Les cavernes ont traversé l’eau

Graine : 292038360

Plate-forme : substrat rocheux

Emplacements clés

Apparition : 0 68 0

Caverne au bord de la piscine : -505 55590

Portail du Nether : -350 65 170

Vallée montagneuse

Graine : 700682

Plate-forme : substrat rocheux

Emplacements clés

Apparition : 32 78-288

Portail du Nether : 70 73-308

Villageois abandonnés : -140 71-295

Chaînes de montagnes : -315 140-315

Manoir dans les bois

Emplacements clés

Manoir : 548-1077

Biomes de la forêt tropicale et de la Mesa : 1065-1060

Biome du pic de glace : 120-2120

Biome de la forêt de champignons : -650700

Portail final n. 1 : 985-16060

Portail final n. 2: 810-813

Ville avec une grande faille

Emplacements clés

Ville : 965 80120

Forteresse : 965 60 130

Puits de mine n. 1: 1080 40-170

Puits de mine n. 2: 1270 40-70

Générateurs d’araignées : 575 26 -105 | 584 24-106

Île avec ville au milieu de la mer

Graine : 328211190642393298

Plate-forme : Java 1.16+

Emplacements clés

Ville des zombies : spawn

Ville Vivante : 5 70 10

Monument de l’océan : 220 50635

Naufrage #1 : 390 50-85

Naufrage #2 : -230 50-80

Hivernal

Semence : 627689198065479624

Plate-forme : Java 1.16+

Emplacements clés

Ville #1 : 70 80 20

Ville #2 : 120 80 520

Ville #3 : -810 80 75

Forteresse : 1380 35 1252

Puits de mine : 20 35 60

Mélange de biomes

Graine : 2111844826

Plateforme : Java

Emplacements clés

Centre de l’élément : 0 70 0

Forteresse : 1972 35-716

Ville # 1: 3070 90-310

Ville # 2: 2370 80-340

Ville # 3: 1975 80-700

Île aux navires coulés

Graine : 7777777777988733304

Emplacements clés

Naufrage #1 : 70 70 25

Naufrage n°2 : 40 70-90

Puits de mine : -55 40 170

Ville de la taïga : -1212 90-432

Forteresse : -1212 40-636

