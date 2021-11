Réalisateur de Super Smash Bros. Ultimate sur une suite : "je n’y pense pas"

Super Smash Bros. Ultimate est le jeu définitif de la saga, le plus complet à ce jour, avec des dizaines de personnages, décors, morceaux de musique, etc. Depuis son lancement en 2018, le jeu vidéo s’est développé avec des contenus téléchargeables gratuits et payants. Deux Fighters Pass plus tard, Nintendo a finalisé le plan post-lancement. Y aura-t-il un nouvel épisode à l’avenir? Dans une interview accordée à Famitsu, Masahiro Sakurai, son réalisateur, n’est pas trop clair sur le fait qu’il va produire un autre projet de la saga.

« Je ne pense pas à une suite, mais je ne peux pas dire avec certitude que ce sera le dernier Smash Bros. », a commenté. « Je dois réfléchir à la possibilité de commercialiser un autre jeu, au risque de décevoir les utilisateurs. » Cependant, le créateur ne croit pas que la saga puisse continuer sans sa présence. «Je ne vois aucun moyen que cela se produise sans moi. Pour être honnête, j’aimerais le laisser à quelqu’un d’autre, j’ai déjà essayé, mais cela n’a pas fonctionné. Selon Sakurai, s’ils veulent continuer la saga Nintendo, il devra lui parler et étudier « comment en faire un succès ».

Au revoir à la chronique de Sakurai dans Famitsu

Masahiro Sakurai publie une chronique dans Famitsu depuis le début du nouveau millénaire, où il raconte nombre de ses histoires quotidiennes. Cependant, il a récemment annoncé qu’il ne continuerait pas à écrire son article dans le magazine. Au grand soulagement de beaucoup, il a précisé que cette décision n’implique pas qu’il va arrêter de faire des jeux vidéo.

Super Smash Bros. Ultimate est disponible depuis 2018 exclusivement sur Nintendo Switch. L’arrivée de Sora (Kingdom Hearts) clôt un modèle de personnages qui est devenu un hommage aux jeux vidéo en tant que médium. Mario, Donkey Kong, Link, Zelda et compagnie se battent contre d’autres personnages de Nintendo, mais aussi contre des combattants de sagas à succès d’autres compagnies.

