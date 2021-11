Thor Love and Thunder revient au tournage : de nouvelles photos de Thor et Jane suggèrent un retour en arrière

Il y a quelques jours, la nouvelle a été annoncée que Thor Love and Thunder, le nouvel opus du dieu du tonnerre de Marvel Studios, revenait au tournage pour terminer des photographies supplémentaires du film après un tournage principal qui s’est terminé cet été. Maintenant, et après quelques jours d’enregistrement de différentes scènes dans la ville californienne de Los Angeles, nous avons de nouvelles images mettant en vedette Chris Hemsworth et Natalie Portman, c’est-à-dire Thor et Jane Foster dans la fiction, à travers un ensemble de photographies du plateau qui pourraient cacher bien plus qu’il n’y paraît.

Commencer la photo supplémentaire de Thor 4

Et c’est que ces jours-ci, les deux protagonistes ont été vus dans les rues de Los Angeles en train de filmer plusieurs scènes avec un look très particulier, très différent de celui que les deux porteront dans le nouveau film. À tel point que son apparence rappelle beaucoup le deuxième opus, Thor: The Dark World de 2013, un film qui s’est terminé par des baisers passionnés entre eux (bien qu’en réalité la fille avec le baiser dans cette scène était la femme de Chris Hemsworth, Elsa Pataky, caractérisé comme Jane Foster).

Ainsi, les deux acteurs portent des perruques avec des coiffures identiques à celles de Thor : The Dark World, ce qui nous invite à penser à une sorte de flash-back ; Par curiosité, des témoins des différentes scènes tournées en plein air assurent que tous deux ont interprété une scène de discussion. Peut-être nous expliquera-t-on pourquoi ils se sont séparés après le deuxième film ? Et c’est que l’on se souvient qu’au-delà de la scène dans laquelle Thor visite son domicile dans Avengers Endgame, les deux personnages n’ont plus coïncidé dans l’UCM depuis Thor : Dark World.

Rappelons que maintenant Thor Love and Thunder devrait sortir en salles le 8 juillet 2022 après le dernier retard des prochaines sorties de Disney.

Origine | L’écran diatribe