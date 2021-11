Doctor Strange dans le multivers de la folie: un nouvel art pointe vers un méchant mythique de la bande dessinée

Au cours des dernières heures, une image marchande de Doctor Strange dans le multivers de la folie, le prochain film de Marvel Studios mettant en vedette le sorcier suprême de l’UCM ainsi que d’autres personnages qui ont beaucoup à dire dans le multivers de Marvel, a fuité en ligne. comme Scarlet Sorcière ou América Chavez. Bien que revenant à ce nouvel art du film dans le cadre d’un puzzle de 1000 pièces, on peut voir le Docteur Strange face à l’un de ses antagonistes par excellence dans la bande dessinée et qui pourrait apparaître dans le film comme le suggère le puzzle lui-même.

Shuma-Gorath en méchant dans Doctor Strange 2 ?

Ainsi, ces fuites se confirment au niveau merchandising, elles donneraient raison aux précédentes rumeurs qui plaçaient déjà le célèbre monstre galactique Shuma-Gorath à l’UCM comme le méchant du nouveau film interdimensionnel de Doctor Strange, réalisé par le cinéaste Sam Raimi . De plus, il est récemment apparu en tant que créature du multivers dans la série animée What If …?, Présentant le personnage ou une variante de celui-ci pour la première fois.

De plus, dans la boîte, nous voyons l’art qui a été divulgué il y a quelques mois et dans lequel le docteur Strange et ses co-stars apparaissent dans le film, c’est-à-dire Wong, América Chávez et Scarlet Witch. Rappelons que Shuma-Gorath est apparu pour la première fois en 1973, devenant un méchant récurrent du Docteur Strange, bien qu’il ait également affronté d’autres super-héros comme les Avengers, The Fantastic 4 ou Les Gardiens de la Galaxie.

Shuma-Gorath est une entité interdimensionnelle très puissante qui gouverne de nombreux univers grâce à ses pouvoirs pour déformer la réalité ; son apparence est très caractéristique grâce à ses énormes tentacules qui naissent d’un grand œil au centre. Docteur étrange dans le multivers de la folie a récemment retardé sa sortie en salles, passant maintenant au 6 mai 2022.

