Le retour est plus facile grâce à une astuce découverte par les joueurs

Housemarque a annoncé il y a quelques jours à peine l’une des fonctionnalités les plus recherchées par les joueurs, la possibilité de suspendre le cycle dans Returnal. Une fois le patch sorti, il n’est plus nécessaire de mettre la console en veille lorsque vous arrêtez de jouer, car le jeu génère une sauvegarde automatique qui permet de reprendre le jeu. Cependant, les développeurs n’ont pas voulu casser le concept roguelite, donc la sauvegarde est effacée lorsque vous redémarrez le jeu… uniquement sur le disque dur, car elle est conservée dans le cloud.

Comment fonctionne la procédure ?

La procédure est simple. Suspendez simplement le jeu, téléchargez le jeu sur le cloud (vous devez être abonné PlayStation Plus), puis redémarrez le jeu. Lorsque vous mourez, vous avez la possibilité de retélécharger le jeu précédent et de retenter votre chance sans avoir à recommencer le cycle depuis le début. Ceci, bien sûr, rompt avec l’idée ou la vision conceptuelle que les développeurs ont projetée. Nous verrons si Housemarque essaie de combler ce trou dans une nouvelle mise à jour.

« La structure du jeu reste inchangée ; Ce n’est pas l’option classique pour « sauver le jeu » au milieu de la session, mais, lorsque le cycle est suspendu, Returnal créera un point de suspension unique qui sera effacé et ne pourra plus être utilisé une fois que vous aurez repris la session. départ « , a expliqué l’étude dans un article de blog officiel PlayStation. En effet, certaines limitations ont été introduites : il n’est pas possible de sauvegarder en combat de boss ou en combat ; pas non plus pendant les séquences cinématiques.

Returnal est disponible depuis avril dernier exclusivement sur PC. Après le lancement, Sony Interactive Entertainment a annoncé l’achat de Housemarque, un autre studio qui rejoint la suite de studios internes sous le label PlayStation Studios.

Origine | Kotaku