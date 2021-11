Vous combattrez dans les rues de New Mombasa dans cette nouvelle carte Halo Infinite

Halo Infinite présente une nouvelle carte inédite : Streets. Ce scénario multijoueur nous emmènera au cœur de New Mombasa pour combattre dans ses ruelles. 343 Industries passe en revue avec IGN certaines de ses clés lors d’une visite virtuelle, que vous pouvez voir dans la vidéo sous ce paragraphe.

Calles se veut une petite carte asymétrique, où les néons occuperont une place centrale dans cette version nocturne de la ville. Comme c’était déjà le cas lors du test technique, la carte regorge de détails. De multiples références à la figure du Master Chief sont représentées par les murs, en plus des kiosques de jeux rétro, de la publicité et bien plus encore. De l’IGN, ils soulignent que l’action sur cette carte « est très rapide ».

Halo Infinite, en route pour le marché

Halo Infinite est à presque un mois de la commercialisation. Le Master Chief fera ses débuts dans la prochaine génération le 8 décembre sur Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Ces dernières semaines ont été pertinentes pour les responsables. Enfin, 343 Industries a publié du matériel sur la campagne, que vous pouvez voir en haut de cette actualité. Le monde ouvert se confond avec les missions principales de toujours, dont quelques mécaniques inédites dans la saga. Parmi celles-ci se trouve la possibilité d’ajouter des capacités spéciales à l’arsenal de John-117.

Bien que la campagne soit payante, vous n’aurez pas à passer par la case pour jouer à son multijoueur. La compétition arrivera le même jour en format free to play. Chez Netcost-Security, nous avons déjà passé les deux tests techniques ces derniers mois. « Le message du multijoueur Halo Infinite est que le plaisir passe avant tout. Nous nous sommes amusés dans chacun des matchs auxquels nous avons joué », a-t-on dit. Vous pouvez lire l’intégralité de l’avancée en cliquant sur ce lien.

Source : IGN