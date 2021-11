Kevin Feige voulait tuer les six Avengers originaux dans Endgame : les Russo l’ont évité

Malgré le fait qu’Avengers Endgame soit sorti il ​​y a plus de deux ans, des nouvelles et des curiosités continuent d’arriver sur son développement et sur la façon dont Marvel Studios a atteint l’un des jalons de l’histoire du cinéma, se classant comme le deuxième film le plus rentable de l’histoire, pratiquement à égalité. avec Avatar. Maintenant, et après la récente publication du livre The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, nous connaissons plus de détails sur le film; en particulier celui qui aurait pu avoir un grand impact sur l’UCM telle que nous la connaissons. À tel point que Kevin Feige, président de Marvel Studios, avait l’intention de mettre fin à la vie des six Avengers originaux à la fin du film.

La révolution ratée de Kevin Feige

Ainsi, et dans le cadre des anecdotes que recueille ce nouveau livre consacré à Marvel Studios, on sait désormais que Kevin Feige songeait à une fin bien différente de celle que l’on connaît tous d’Avengers Endgame. Et c’est qu’aux morts déjà connues de Black Widow et Iron Man, Feige avait l’intention d’ajouter Captain America, Thor, Hulk et Hawkeye, éliminant ainsi les six Avengers originaux des trois premières phases de l’UCM.

Pourtant, cette première idée du président de Marvel Studios a été rejetée par les frères Russo, réalisateurs du film, arguant qu’ils n’avaient pas eu le temps d’honorer tous les Avengers dans un film qui était déjà très long : « La première approche Kevin a eu le concept « ils vont tous sauter dans un four ensemble » de Toy Story 3, révèle Joe Russo. La réponse négative des frères était qu’il n’y avait aucun moyen possible que l’histoire puisse prendre le temps d’honorer chacun d’eux. Et ça, pour les fans, était un scénario impossible à traiter en sortant du cinéma », peut-on lire dans le livre.

Comme les fans de Marvel le savent, Black Widow et Iron Man nous ont finalement quittés, clôturant ainsi leur cycle dans le MCU, avec un Captain America qui a commencé son propre voyage dans le temps pour ramener les gemmes à leur place et revenir avec sa bien-aimée Sharon Carter. Les autres, Thor, Hulk et Hawkeye continueront avec leurs propres histoires dans le MCU, que ce soit à travers des films ou des séries Disney +.

Origine | L’écran diatribe