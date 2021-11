Valorant : des streamers accusés d’avoir participé à un stratagème de blanchiment d’argent

La faille de sécurité de Twitch a culminé avec des milliers de données divulguées et exposées sur le réseau. En plus du code source et des revenus gagnés par plusieurs des créateurs de contenu les plus connus au monde, il a également été rapporté que certains streamers turcs ont réussi à amasser des sommes d’argent inhabituellement importantes. Ils ont joué à Valorant et ont reçu des dons importants malgré leur faible opinion. Aujourd’hui, un stratagème illégal de blanchiment d’argent a été découvert.

L’enquête a déterminé que ces streamers se sont vu proposer un accord, selon lequel ils devaient restituer entre 50 et 70 % des revenus. En apparence, cet argent noir revenait légalement à ses propriétaires illégitimes, alors qu’en réalité il provenait de cartes de crédit volées et de comptes Twitch. Bien que la personne qui a divulgué toutes les données de Twitch ait mis un accent particulier sur cette affaire, il n’est pas clair si c’était la principale raison de la diffusion de toutes les informations.

Seront-ils expulsés de Valorant ?

Riot Games, les créateurs de Valorant, n’ont pas encore annoncé les prochaines étapes à suivre, bien que les streamers devraient être expulsés. Erdinç İyikul, de la division turque, a reconnu le 1er novembre que l’entreprise était au courant des faits. Cependant, ils attendront que les autorités révèlent l’information. Voici les streamers présumés impliqués :

Dilâra Toprakci – Joueuse d’esport BBL

Kaan ‘brasco’ Elver – Joueur d’Esports Fire Flux

Ekrem ‘logicman’ Aydın – joueur d’esport BBL

Semih ‘LEGOO’ Selvi – Joueur d’esport BBL

lurzy0y0 – Fire Flux Esports Player

Orçun ‘adieu’ Köroğlu – Unity Esports Player

Yiğithan ‘DeepMans’ Kesici – Streamer

Ibrahiim ‘cinar’ Cinar – Streamer

Tolga ‘bacyx’ Bacak – Joueur d’athlétisme numérique

Gökay ‘tecoNe’ Noğayer – Beşiktaş Esports Player

Uğur ‘Kuzuur’ Kiremitçi – Joueur d’athlétisme numérique

Ertuğrul « TheCady » Koç – Streamer

Yusuf ‘Zz_yankas’ Yankaş -Streamer de Team Zero Zone

Farewall et LEGOO ont déjà admis leur implication, bien qu’ils disent qu’ils ignoraient qu’il s’agissait d’une pratique illégale.

Origine | GameRant