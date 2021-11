Call of Duty : Vanguard n’aura pas de modes exclusifs sur PS4 et PS5

Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty Black Ops: Cold War ont introduit des modes exclusifs sur les machines Sony. À la suite de l’accord entre les deux sociétés, les utilisateurs de PS4 et PS5 ont reçu du contenu inédit qui n’a pas été apprécié sur d’autres plateformes. Cependant, la stratégie avec Call of Duty: Vanguard sera différente. Comme révélé sur le blog officiel PlayStation, cette fois il n’y aura pas de modalités exclusives.

Tous les avantages sur PS4 et PS5

Comme indiqué, les avantages seront davantage axés sur les packs de combat saisonniers. Les utilisateurs de PlayStation bénéficieront de sauts de niveau supplémentaires lors de l’achat du pack Battle Pass. De plus, les membres PS Plus peuvent obtenir « un forfait gratuit pour célébrer la première saison ». Cela inclura un nouveau skin d’opérateur, un plan d’arme, et plus encore. Chaque saison, il y aura un nouveau pack gratuit.

Ceux qui travaillent en équipe seront récompensés sur PlayStation, car en jouant ensemble, ils recevront 25 % d’XP d’arme supplémentaires. Comme si cela ne suffisait pas, ils pourront accéder à des événements mensuels exclusifs de double XP, chacun d’une durée de 24 heures. « Pour vous assurer que vous êtes prêt à tout ce que vos ennemis vous lancent, les joueurs PlayStation disposent de deux emplacements de chargement supplémentaires. »

Call of Duty: Vanguard sortira le 5 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Comme dans le volet précédent, toutes les éditions ne permettent pas la mise à niveau gratuite vers la console de nouvelle génération. D’un autre côté, si vous êtes un utilisateur de PC, vous serez sûrement intéressé à découvrir quelles sont les exigences minimales et recommandées.

Avec le lancement de ce nouveau titre, Call of Duty: Warzone sera également mis à jour, afin d’introduire du contenu et des cartes liés au jeu principal.

Origine | Blog PlayStation