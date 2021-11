Tom Holland (Spider-Man) reconnaît de quel personnage il avait peur étant enfant : « Il m’a terrifié »

Tom Holland était un grand fan de l’univers Spider-Man depuis son enfance. Né en juin 1996, il a vu la première de la trilogie originale de films de Sam Raimi, avec Tobey Maguire, pendant son enfance. Avec la confirmation qu’Alfred Molina est de retour dans Spider-Man : No Way Home, l’acteur britannique a révélé dans une interview avec Empire qu’il était obsédé par les films de Raimi, qu’il les aimait ; bien que le docteur Octopus lui ait donné un étrange sursaut.

Cela peut vous intéresser :

En l’absence de Spider-Man: No Way Home dans les cinémas du monde entier le 17 décembre et voyons comment et pourquoi Doc Ock de la trilogie originale de wall-crawler est dans l’univers cinématographique Marvel, Holland reconnaît que « j’étais obsédé par Raimi films. » A cette époque, le protagoniste également du film Uncharted n’avait que huit ans.

«Je me souviens avoir vu Alfred dans son costume pour la première fois, il portait ses lunettes et il portait sa ceinture, à laquelle ses jambes étaient attachées. Et je me souviens, enfant, que ça me terrifiait », raconte-t-il. Dans la première bande-annonce de cette troisième aventure individuelle de Spider-Man dans le MCU, nous avons vu une scène où le docteur Octopus attrape avec ses bras mécaniques. Comment l’homme araignée s’en sortira-t-il ?

Spider-Man: No Way home se dirige vers les cinémas: 17 décembre

Avec Green Goblin et Electro déjà confirmés, le multivers prend forme et il semble qu’il trouvera son premier apogée dans Spider-Man: No Way Home. Les récents événements de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel, à la fois séries et films, anticipent déjà que le prochain grand événement aura à voir avec ce croisement entre les univers.

Ce sera le 17 décembre quand nous sortirons du doute. Selon son réalisateur, le film sera « comme Avengers : Endgame ». Ce 5 novembre Eternals sortira, tandis que Doctor Strange dans le multivers de la folie le fera le 6 mai 2022, suivi de Thor: Love and Thunder le 8 juillet 2022.

Origine | Empire; via CBR