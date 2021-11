Qui sont les éternels ? Quelles capacités ont-ils et pourquoi sont-ils si importants dans Marvel

Eternals est le nouveau film de Marvel Studios dans l’univers cinématographique Marvel, notre prochain rendez-vous cinématographique au sein de la phase 4. Ce sera également notre première approche avec des personnages pas si médiatiques ou connus dans la maison des idées, mais très importants pour ce qu’ils représentent dans le les bandes dessinées et, par conséquent, ce qu’elles peuvent devenir dans cet univers Disney. Faisons leur connaissance.

Qui sont les éternels ? Capacités et personnages confirmés dans le film

Les Éternels sont une race d’êtres immortels incapables de vieillir qui ont habité la Terre pour protéger les humains des Déviants il y a plus de 7 000 ans. Contrairement aux humains traditionnels, les Éternels sont génétiquement modifiés par les Célestes, ce qui leur confère des pouvoirs extraordinaires et des capacités uniques pour sauver l’univers en cas d’urgence.

Parmi toutes ses capacités, la capacité de manipuler la matière au niveau atomique, la télépathie ou la capacité de léviter se démarquent.

Les Célestes, race extraterrestre, recherchaient avec la création des Éternels l’apparence de défenseurs de la Terre face à toute vulnérabilité. La création originale en comics remonte au numéro 1 des Eternals en juillet 1976. Jack Kirby était l’auteur de ce casting (qui a quitté DC Comics pour venir chez Marvel), désormais transféré dans le monde de l’audiovisuel par Chloé Zhao, qui est récemment commandé à Nomadland.

Dans le film, selon le synopsis officiel, ils sont restés sur Terre en secret pendant des milliers d’années, mais pourquoi ne sont-ils pas intervenus pour protéger la planète des plans de Thanos et de son claquement ? Il est confirmé que le film se déroulera après les événements narrés dans Avengers : Endgame.

Au niveau de l’intrigue, les bandes dessinées Eternals racontent des histoires épiques avec des concepts mythologiques et de science-fiction. Initialement, le nom de la série était « Los Celestiales », puis « Le Returnal des Dieux » et, enfin, pour des raisons légales, ils ont dû changer de nom et ont été définitivement baptisés « Los Eternos ».

Voici les Eternals confirmés dans le film Eternals :

Angelina Jolie dans le rôle de Thena Richard ; Madden comme Ikaris; Kumail Nanjiani dans le rôle de Kingo ; Lauren Ridloff dans le rôle de Makkari ; Brian Tyree Henry dans le rôle de Phastos ; Salma Hayek dans le rôle d’Ajak ; Lia McHugh dans le rôle de Sprite ; Don Lee dans le rôle de Gilgamesh ; Barry Keoghan dans le rôle de Druig ; Gemma Chan dans le rôle de Sersi ; Kit Harington dans le rôle de Dane Whitman / Chevalier noir ; Harish Patel en tant que Karun et Haaz Sleiman en tant que mari de Phastos

Eternals sera présenté en avant-première dans le monde ce 5 novembre

Eternals arrivera uniquement dans les cinémas du monde entier ce vendredi 5 novembre et fera partie de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel. Maintenant, ce n’est pas le seul rendez-vous en attente que nous ayons avant la fin de l’année avec l’UCM de Disney ; plus précisément, un film et une série : le 17 décembre avec Spider-Man : No Way Home et la série Disney + basée sur Eye and Hawk et Kate Bishop le 24 novembre, dans quelques semaines seulement.

