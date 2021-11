Vous voulez un Charizard compétitif pour Pokémon Sword and Shield ? Prenez note de ce code

The Pokémon Company offre un Charizard compétitif pour une durée limitée pour Pokémon Sword and Shield. Plus précisément, nous pouvons obtenir le Charizard de Leonardo « Ilbona » Bonanomi, champion du championnat officiel Pokémon Global Exhibition 2021 qui s’est déroulé en octobre, grâce à un cadeau mystérieux. Nous vous expliquons comment l’obtenir et combien de temps nous pouvons le réclamer dans notre exemplaire du jeu Nintendo Switch.

Comment obtenir la version Charizard Pokémon Global Exhibition 2021 ?

La première chose que nous devons garder à l’esprit est que ce casting se termine le 3 novembre 2021, ce mercredi. Il n’y a pas de temps à perdre. La distribution est gratuite, pour toutes les régions de Pokémon Sword and Shield ; De plus, il s’agit d’un code unique que nous ne pouvons utiliser qu’une seule fois dans chaque édition. Nous obtenons tous la même chose et ce n’est pas brillant / brillant. Ou nous vous dirons étape par étape comment le réclamer.

Ouvrez votre jeu (Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier) avec une connexion Internet et allez dans Cadeau Mystère > Recevoir Cadeau Mystère. Sélectionnez Obtenir avec code ou mot de passe. Entrez le code : GL0BALCHAMP2021 Le Pokémon rejoindra votre équipe ou la boîte Pokémon si vous n’avez pas de place. Enregistrez le jeu.

Caractéristiques de la version Charizard Pokémon Global Exhibition 2021

Cette version Charizard Pokémon Global Exhibition 2021 est conçue pour jouer de manière compétitive; Par conséquent, il a enseigné la compétence Solar Power (augmente l’attaque spéciale de 50%, bien qu’en retour, il perd un huitième des HP maximum à chaque tour), Life Sphere et le niveau maximum Dynamax.

Niveau : 100

Mouvements : Fiery Wave, Fiery Ring, Gale et Protection

Compétence : Énergie solaire

Objet équipé : Sphère de vie

Rubans : Ruban de champion du tournoi

Pokémon Épée et Bouclier est disponible exclusivement pour Nintendo Switch au format physique et numérique. De plus, deux extensions sont également disponibles pour prolonger l’expérience dans la région de Galar : l’île d’Armor et les neiges de la couronne.

Sources | Serebii; Wikidex