Inscrivez-vous maintenant à la version bêta de Lost Ark, cela répétera-t-il le succès de New World ?

Lost Ark est le prochain jeu vidéo d’Amazon Games pour l’Occident et nous pourrons le tester très prochainement. Après New World, qui s’est imposé comme l’une des sensations du monde PC de cette année 2021, l’équipe nord-américaine pense à l’avenir et cherche à consolider son nom dans le secteur avec de nouvelles expériences. La réalité est que Lost Ark est disponible en Corée du Sud depuis 2018, puis il est arrivé en Russie et, enfin, il sera disponible en Europe et en Amérique du Nord l’année prochaine le 31 mars 2022. On vous dit comment participer à la bêta fermée avant son lancement.

Lost Ark : date, heures et conditions pour accéder à sa bêta fermée

La bêta fermée de Lost Ark, développé par Smilegate, débutera ce jeudi 4 novembre 2021 à 17h00 (CEST). Il ne durera qu’une semaine et ne sera disponible que pour les joueurs résidant en Europe (Espagne incluse) et en Amérique du Nord sur PC. Les langues confirmées pour le moment sont les suivantes : Français, français, allemand et Français ; aussi bien en texte qu’en vidéo.

Délais et horaires : du jeudi 4 novembre à 17h00 (CET) au jeudi 11 novembre à 19h59 (CET).

Conditions d’accès : avoir une invitation pour Lost Ark ; Ce sera une clé Steam que nous devons réclamer dans notre bibliothèque Steam.

Comment obtenir une bêta pour accéder à Lost Ark sur Steam ?

Pour recevoir une invitation à la bêta fermée de Lost Ark sur Steam nous avons deux méthodes : s’inscrire sur le site officiel ou acheter un pack fondateur sur Steam.

« Si vous avez une invitation bêta fermée, vous recevrez une clé Steam que vous pourrez activer dans la bibliothèque. Si vous avez besoin d’instructions pour activer les clés sur Steam, rendez-vous sur le support Steam », explique Lost Ark sur le site officiel. « Après avoir utilisé la clé, vous verrez le titre » Lost Ark Closed Beta « prêt à être téléchargé dans votre bibliothèque Steam. Après cela, vous devriez pouvoir vous connecter et jouer pendant la période bêta. »

Lost Ark arrivera exclusivement sur PC (via Steam) le 31 mars 2022.

Sources | Arche perdue