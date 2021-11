Le mois de novembre commence fort dans Pokémon GO. Après l’événement Day of the Dead à l’occasion d’Halloween, le titre Niantic pour iOS et Android lance ses rotations de contenus pour cet avant-dernier mois de 2021 et le fait avec de nouveaux Oeufs disponibles en 2, 5, 7, 10 et 12 km ; ainsi que de nombreux autres changements que nous examinons dans l’ordre du jour complet.

Comme le veut la tradition dans Netcost-Security, nous procédons à la liste de toutes les enquêtes sur le terrain, leurs récompenses et quels Pokémon peuvent apparaître sous forme brillante / variocolor tout au long de ce mois de novembre 2021.

Pokémon GO : toutes les recherches, récompenses et brillants pour novembre 2021

Du 1er novembre au 1er décembre prochain à 22h00 (CEST), le Pokémon mis en avant comme récompense de recherche (un tampon pour chaque jour où nous accomplissons au moins une mission) sera Vullaby (max CP 545). Le jeu nous offrira une rencontre garantie avec cette créature au terme d’une semaine complète d’enquêtes.

Vullaby, Pokémon vedette du mois de novembre dans Pokémon GO ; toutes les missions

Une fois que nous aurons terminé une semaine de recherche, nous recevrons, en plus de la rencontre garantie avec Vullaby, également 2000 Stardust, 3000 XP et l’un des éléments suivants : 3 Pinia Berry, 20 Poké Ball, 5 Ultra Ball, 3 Rare Candy, 1 pierre Sinnoh ou 1 pierre Unova. Sans plus attendre, nous vous laissons ci-dessous toutes les catégories de missions disponibles et ce dont chacune traite.

Avec astérisque

ces Pokémon qui peuvent sortir sous une forme brillante/variocolor.

Versions

Réalisez 3 superbes lancers : Snubbul*, Lyleep* ou Anorith*

Réalisez 3 superbes lancers d’affilée : Onyx *

Réalisez 3 excellents lancers d’affilée : Gible*

Faites 3 excellents lancers : Beldum *

Faire 5 bons lancers : Dunsparce *

Faites 5 superbes lancers de balle courbe d’affilée : Spinda *

Combat

Gagnez un raid en moins de 60 secondes : Ninetales *

Gagnez un raid de niveau 3 ou supérieur : Kabuto*, Omastar*

Gagnez un match dans GO Fighting League : Shieldon *

Gagnez en 5 raids : Aerodactyl*

Capturer des missions

Attrapez un Pokémon de type Dragon : Dratini*, Bagon* (Max CP : 430, 495)

Attrapez 3 Pokémon Ombre : Lickitung * (Max CP : 604)

Attrapez 5 Pokémon avec une météo favorable : Snover*, Poliwag*, Goupix*, Hippopotas*, Snover* (Max CP : 497, 355, 378, 582)

Attrapez 7 Pokémon : Magikarp*, Chinchou* (CP max : 117, 479)

Utilisez 5 Baies Frambu lors de la capture d’un Pokémon : Misdreavus * (Max CP : 825)

Missions d’accompagnement

Envoyer un cadeau à un ami : Joltik *

Obtenez 2 bonbons en marchant avec votre partenaire : Bunnelby *

Obtenez 3 bonbons en marchant avec votre partenaire : Stunfisk *

Offrez 3 friandises à votre partenaire : Slowpoke *

Obtenez 3 coeurs avec votre partenaire : Poochyena *

Échangez 1 Pokémon : Machoke *

Recueil

Renforcez un Pokémon 3 fois : Bulbizarre*, Carapuce* ou Charmander*

Alimentez un Pokémon 5 fois : Chikorita*, Cyndaquil*, ou Totodile*

Alimentez un Pokémon 7 fois : Treecko*, Torchic*, ou Mudkip*

Prenez un instantané d’un Pokémon sauvage : Hoppip, Yanma*, Murkrow*

Faire évoluer 1 Pokémon : Évoli *

Marcher 2 kilomètres : Woobat*

Prenez 2 clichés de Pokémon sauvages de type Électrique : Magnemite *

Faire éclore un œuf : Mantine

Faire éclore 2 œufs : Beldum *

Faire éclore 3 œufs : Chansey *

Faites tourner 3 PokéStops ou Arènes : Sudowoodo*, Baltoy*

Faites tourner 5 PokéStops ou Arènes : Ralts *

