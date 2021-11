Call of Duty : Vanguard confirme ses exigences finales et ultra pour PC

Activision a dévoilé les derniers détails de la version PC de Call of Duty: Vanguard. Alors qu’il ne reste que quelques jours pour l’avant-première du titre Sledgehammer Games, dont l’adaptation pour ordinateur est réalisée par Beenox, la firme nord-américaine a présenté les exigences minimales, recommandées et finales du jeu dans cette version, qui apparemment offrira une expérience similaire à celle des consoles de nouvelle génération.

Call of Duty : l’Avant-garde

Prise en charge du système DLSS, FSR, ultra-large et Ricochet

La première chose qui attire l’attention de cette version est qu’elle prend en charge le format d’image ultra-large, les graphiques jusqu’à 4K et les ajustements de performances. De même, il prendra en charge DLSS et FSR ; Le ray tracing n’est pas mentionné. L’utilisation des deux techniques de rendu d’image via Nvidia AI sur les cartes GeForce RTX et l’équivalent AMD permettra d’augmenter les performances graphiques du jeu sans sacrifices sur des ordinateurs moins préparés.

D’autre part, Call of Duty: Vanguard pour PC intégrera Ricochet, le système anti-triche bien connu qui sera également appliqué dans Call of Duty: Warzone à partir de maintenant.

Call of Duty : Vanguard – Exigences minimales :

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i3-4340 ou AMD FX-6300

Mémoire : 8 Go de RAM

GPU : Nvidia GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 470

DirectX : Version 12 (DirectX 12)

Stockage : 36 Go d’espace disponible (multijoueur et zombies) + 32 Go de textures haute résolution

Call of Duty: Vanguard – Exigences recommandées :

Système d’exploitation : Windows 11 64 bits

Processeur : Intel Core i5-2500K ou AMD Ryzen 5 1600X

Mémoire : 12 Go de RAM

GPU : Nvidia GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580

Call of Duty: Vanguard – Exigences pour le jeu compétitif (+ FPS)

Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 1800X

Mémoire : 16 Go de RAM

GPU : Nvidia GeForce RTX 2070 / RTX 3060 Ti ou AMD Radeon RX 5700 XT

Call of Duty: Vanguard – Exigences recommandées pour jouer en 4K Ultra

Processeur : Intel Core i9-9900K ou AMD Ryzen 9 3900X

Mémoire : 16 Go de RAM

GPU : Nvidia GeForce RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XT

Stockage : 61 Go au lancement + 64 Go pour les textures HD

Call of Duty: Vanguard sera mis en vente ce 5 novembre au format physique et numérique pour les consoles PS4, Xbox One, Xbox Series X | S et PlayStation 5. Sur PC, il le fera exclusivement via Battle.net.

