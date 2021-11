Bloodborne demake avec des graphismes PS1 est déjà daté et sera gratuit pour tout le monde

Quelle surprise d’Halloween ! Dernière nuit des morts, Lilith Walther et Corwyn Prichard a annoncé que le démake de Bloodborne est pratiquement terminé et qu’ils prévoient de le lancer le 31 janvier 2022. De plus, selon Kotaku, qui a interviewé les créateurs en début d’année, le projet sera gratuit pour tout le monde et tout le monde sera pu profiter de ce retour particulier à Yharnam. Et au cas où quelqu’un se demande encore ce qu’est un « demake », il ne s’agit ni plus ni moins de recréer à quoi ressemblerait un jeu vidéo actuel sur d’anciennes consoles. Dans ce cas particulier, l’objectif a toujours été de faire ressembler le chef-d’œuvre de From Software à un jeu de 1996, comme s’il était sorti sur la première PlayStation.

Nous voulons plus de sang

Il est curieux que, plus de six ans après son lancement (en mars 2015), Bloodborne continue de donner de quoi parler, dans le bon et dans le mauvais sens. D’une part, une hypothétique continuité semblait menacée après la restructuration controversée de Japan Studio (qui a collaboré avec From Software sur le jeu) et les adieux consécutifs à Sony de plusieurs de ses principaux producteurs (tels que Teruyuki Toruyama et Masaaki Yamagiwa ). Mais d’un autre côté, c’est le contraire qui s’est produit, les déclarations de la société japonaise nous invitent à l’optimisme, puisqu’il a été reconnu que le jeu a dépassé les attentes, il est devenu le jeu le plus joué sur PS Now au printemps 2021 (on le répète , plus de cinq ans après sa première) et les rumeurs sur une configuration pour PS5 n’ont pas cessé de se produire.

Ce qui ne fait aucun doute, c’est que le titre occupe une place toute particulière dans la mémoire de la communauté et même à savoir si la saga a un avenir ou pas, entre ce demake Bloodborne et le prochain Elden Ring, on est pas mal servi non plus.