Tencent annonce Honor of Kings: World, un RPG d’action ambitieux et fulgurant

Que Tencent va provoquer plus d’un tremblement de terre dans cette industrie n’est pas un secret. La société chinoise a passé des années à collecter des nouvelles d’acquisitions et d’achats de studios (le dernier lié à Sumo Digital), ainsi que des investissements dans des développeurs tels que Riot ou Epic Games, ou dans des titres tels que PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) ou Clash Royale. . Il a tellement grandi qu’il fallait s’attendre à ce que tôt ou tard nous commencions à connaître les jeux et les projets qu’il a entre les mains, dont l’un a été annoncé aujourd’hui. Il s’agit de Honor of Kings: World, un RPG d’action ambitieux en monde ouvert dans lequel il travaille avec TiMi Studio Group (les créateurs de Pokémon Unite, Call of Duty: Mobile ou Arena of Valor, entre autres). Sa présentation est venue de la main d’une bande-annonce dans laquelle il a surpris par sa partie graphique et artistique :

Un succès sans précédent en Chine

Honor of Kings: World n’a pas de date de lancement ni de plateformes confirmées, mais il est précédé d’une précédente livraison arrivée en Occident il y a quelques années sous le nom de King of Glory (en raison du caractère inexplicable des traductions). Ce prequel était un MOBA lancé en 2015 pour iOS et Android, et qui est immédiatement devenu un succès sur le marché chinois, atteignant le chiffre – attention – de 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. et, oui, vous avez bien lu. 100 millions d’utilisateurs quotidiens actifs. En fait, c’était l’une des raisons de la montée en puissance de Tencent, puisqu’on estime qu’en 2017, 50 % des revenus des jeux vidéo de l’entreprise provenaient de Honor of Kings, qui générait près de 500 millions de bénéfices par mois.

Pour l’instant, la seule information révélée dans ce nouveau chapitre est la collaboration avec l’écrivain de science-fiction Liu Cixin, lauréat du prestigieux prix Hugo du meilleur roman de genre pour Le problème des trois corps. Cixin sera chargé de créer et d’étendre le lore et l’univers d’Honor of Kings avec cette suite, visuellement peu attrayante pour l’instant.