Nouveaux jeux PS Now pour novembre 2021 : Mafia : Definitive Edition, FFIX, Celeste et plus

Après un mois d’octobre inoubliable avec l’ajout de The Last of Us: Part 2, Fallout 76, Desperados III et Amnesia Collection (parmi beaucoup d’autres), PlayStation Now a voulu poursuivre la séquence et a commencé novembre a annoncé quatre nouveaux jeux qu’ils sera disponible dans le service à partir de demain, le 2 novembre 2021. Les élus ont été les noms suivants :

Bleu clair

Final Fantasy IX

Mafia: Definitive Edition (Uniquement jusqu’au 28 février 2022)

Service de livraison totalement fiable

Quoi de neuf dans PS Now en novembre 2021

La liste est dirigée par Mafia: Definitive Edition, le remake mémorable que 2K Games nous a offert l’année dernière et qui a ramené Tommy Angelo et sa compagnie à la vie. Un voyage à travers les années 30 sombres, lorsque des hommes en imperméable appliquaient la loi de la rue et une Amérique d’avant la Seconde Guerre mondiale saignait à mort pour une poignée de dollars. Une aventure qui, 18 ans après sa première originale, continue d’impressionner et de captiver comme au premier jour, encore plus avec un tel lifting.

Mafia sera rejointe par deux indies bien connues, bien que pour des raisons très différentes. D’un côté, nous avons Celeste, un bijou de plateformes 2D et un jeu avec un message précieux sur la lutte contre nos démons intérieurs. Dans ce document, nous accompagnons Madeline dans son voyage au sommet de la montagne qui donne son nom au titre, un voyage difficile et difficile comme peu d’autres, plein de contenu, de secrets et de sous-texte. En revanche, il y a Totally Reliable Delivery Service, un pari beaucoup plus décontracté et insouciant qui nous propose de faire la chèvre avec nos amis et de rigoler pendant que nous distribuons des packages comme Death Stranding pour son énorme mapping, dans un combat hilarant contre physique dont il se souvient des succès Gang Beasts et Human Fall Flat. En compagnie, le plaisir est garanti.

Enfin, nous avons un grand classique, un de ces jeux qui durent et durent dans le cœur de la communauté. Nous parlons de Final Fantasy IX, qui prolonge la collaboration entre PlayStation et Square Enix. Un accord qui nous amenait déjà le remastering (pas le remake) de Final Fantasy VII en septembre, le remaster de FFVIII en octobre et qui ajoutera FFX et FFX-2 HD en décembre et Final Fantasy XII : The Zodiac Age en janvier 2022 A moyen idéal pour rattraper son retard sur la série pour le Final Fantasy XVI déjà annoncé, exclusif à PS5.

PS Now prix

Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner à PlayStation Now sur PS4, PS5 et PC. Le prix du service est de 9,99 euros par mois, bien qu’il existe des forfaits de trois mois à 24,99 euros et des abonnements annuels à 59,99 euros. Son catalogue se compose de plus de 700 jeux des dernières générations de la famille PlayStation, c’est-à-dire PS2, PS3 et PS4.