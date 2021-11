Apex Legends Saison 11 : Storm Point : date, heure de la mise à jour et bandes-annonces

Apex Legends approche de sa saison 11. Le titre multijoueur gratuit à succès de Respawn Entertainment accueillera la saison 11, Evasion, qui est en fait l’une des plus grandes extensions dont on se souvienne pour le titre d’Electronic Arts. Ce n’est pas seulement un patch, mais il nous apporte une nouvelle Légende avec ses propres capacités, une nouvelle carte (Storm Point) et bien plus encore. On vous dit quand il sort, l’heure prévue pour la mise à jour et sa bande-annonce de présentation.

Cela peut vous intéresser :

Apex Legends – Saison 11 : date et heure de mise à jour

La mise à jour d’Apex Legends: Evasion (Saison 11) aura lieu ce mardi 2 novembre à partir de 19h00 (CET, heure de la péninsule espagnole). Ce sera alors lorsque la transition se terminera et que commencera la nouvelle étape du jeu vidéo, qui a comme l’un de ses principaux attraits l’arrivée de la carte Storm Point, le quatrième emplacement du titre dans son histoire.

Ce sera Storm Point, la quatrième carte d’Apex Legends

Storm Point est une carte 15% plus grande que End of the World – la plus grande à ce jour. Comme l’explique Respawn Entertainment, il comprend une grande variété de lieux, des îles tropicales aux montagnes géantes pour donner au gameplay plus de verticalité. Dans ce scénario, nous trouverons des créatures dangereuses telles que des harceleurs, des araignées, les soi-disant Flyers et des nids sauvages marqués en rouge sur la carte.

De tous les points d’intérêt de Punto Tormenta, se distingue le Baromètre, cœur de la scène : une plate-forme tournante avec de nombreuses loot boxes gardée par une tour de recherche. De même, le centre de commandement, l’antenne, le paratonnerre et le point de contrôle, suspendus au-dessus d’une forêt luxuriante. Il y a un total de 17 emplacements nommés sur la carte, plus une multitude de campings.

« Storm Point est la somme de deux années de travail de conception et d’études épuisantes sur la façon dont Apex Legends est joué dans les jeux publics », explique Rodney Reece, concepteur de End of the World et maintenant aussi de Storm Point chez Respawn Entertainment. « Il y a des centaines de petites décisions intégrées à la carte pour faire face aux attaques de tiers, optimiser le flux de butin et améliorer le combat pour une meilleure expérience. »

À quelle heure est la mise à jour de la saison 11 d’Apex Legends en Espagne et en Amérique latine ?

Espagne (heure française) : à 19h00

Espagne (Îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 14h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 14h00

Chili : à 13h00

Colombie : à 12:00 heures

Costa Rica : à 11h00

Cuba : à 13h00

Equateur : à 12:00 heures

Salvador : à 11h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala : à 11h00

Honduras : à 11h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 11h00

Panama : à 10h00

Paraguay : à 11h00

Pérou: à 12:00 heures

Porto Rico : à 13h00

République dominicaine : à 13h00

Uruguay : à 14h00

Venezuela : à 13h00

Apex Legends est disponible gratuitement pour PS4, Xbox One, Xbox Series, PC (Origin, Steam) et Nintendo Switch.

Références | Electronic Arts (2)