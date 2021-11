GTA Trilogy est en développement depuis « plus de deux ans », selon l’étude commandée

La première de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, qui compile de manière remasterisée sous Unreal Engine les versements de GTA III, Vice City et San Andreas, se rapproche de plus en plus. Après son annonce, son prix et sa disponibilité, GameRant a identifié que la trilogie était en développement depuis plus de deux ans; selon la page personnelle LinkedIn de Thomas Williamson, PDG de Grove Street Games, développeurs.

Si tel est le cas, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a commencé à avoir lieu dans le courant de 2019; Bien qu’on ne sache pas si les plans de Rockstar Games ont fait l’objet d’une publication en 2020 ou 2021, comme cela finira par arriver. La firme nord-américaine a annoncé cette annonce à l’occasion du vingtième anniversaire de Grand Theft Auto III.

Image | Coup de gueule

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition arrive sur consoles et PC le 11 novembre

Grove Street Games a travaillé avec Rockstar Game à plusieurs reprises, notamment sous licence Grand Theft Auto. Après les portages de GTA III, Vice City et San Andreas pour les appareils mobiles et consoles actuels, ajoutés à GTA : Chinatown Wars, Bully et Max Payne sur iOS et Android, le studio fait désormais face à son travail le plus ambitieux et médiatique.

Bien que sa section artistique ait suscité des avis pour tous les goûts, les villes de Liberty City, Vice City et San Andreas reviendront avec des améliorations visuelles telles qu’une résolution plus élevée, des ombres, un éclairage et une fidélité visuelle, des contrôles hérités de GTA V, la possibilité de redémarrer des missions. et d’autres détails sur la qualité de vie ; des cadrans d’armes et de radio mis à jour aux mini-cartes de navigation améliorées pour définir des destinations.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sortira ce 11 novembre au format numérique pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Il faudra attendre le 7 décembre pour que les utilisateurs de consoles puissent se procurer la trilogie au format physique. Le 11 novembre, les joueurs Xbox Game Pass pourront jouer à San Andreas sur les consoles Xbox ; De leur côté, le 3 décembre, les membres de PS Now pourront ajouter GTA III à leur bibliothèque, tant dans leurs versions finales.

Origine | Coup de gueule