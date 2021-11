Le nouveau jeu de Marvel et Amy Hennig confirme Janina Gavankar de Battlefront 2

Le nouveau jeu vidéo AAA basé sur l’univers Marvel de Skydance New Media mettra en vedette Janina Gavankar, une actrice dont on se souvient pour son rôle d’Iden Versio dans Star Wars Battlefront II (EA) et la voix de Tanta Sila, antagoniste du Forspoken de plus en plus proche ( Luminous). Productions), parmi beaucoup d’autres. L’actrice elle-même a confirmé l’information à travers un message posté sur le réseau social Twitter.

Gavankar a un long cursus dans les industries du cinéma, de la télévision et du jeu vidéo. De Far Cry 4 ou Borderlands à Horizon : Zero Dawn en passant par des titres plus modestes comme Afterparty, l’artiste sera l’une des nombreuses personnalités que nous rencontrerons dans cet ambitieux projet mené par Amy Hennig.

Que savons-nous du nouveau jeu vidéo Marvel d’Amy Hennig

Le jeu vidéo dirigé par Amy Hennig, directrice créative et scénariste de la trilogie originale Uncharted pour PS3, est devenu officiel il y a quelques jours à peine et promet d’être « un blockbuster axé sur la narration, avec des éléments d’action et d’aventure, et une histoire complètement originale. basé sur l’univers Marvel ». Ce sera le premier titre AAA de Skydance New Media après avoir été rédacteur en chef sur des titres comme The Walking Dead : Saints & Sinners. La première fois que nous avons entendu parler des plans de Hennig chez Skydance Media, ils remontent à novembre 2019.

Hormis le vétéran, dans ce futur jeu vidéo basé sur l’univers Marvel on retrouve Julian Beak, un ancien producteur chez Electronic Arts avec une expérience dans les titres d’action-aventure AAA. Hennig elle-même a confirmé en mai dernier qu’elle était plongée dans le développement d’un titre basé sur la narration, l’action et l’aventure.

Janina Gavankar dans le rôle d’Iden Versio dans Star Wars Battlefront II | Electronic Arts

C’est peut-être le projet que vous avez toujours voulu faire et que vous n’avez finalement pas pu réaliser chez Visceral Games, Electronic Arts ; ce projet Star Wars qui, après une longue période de développement, a fini par être annulé. Apparemment, le jeu utilisera le moteur Unreal, car dans les offres d’emploi, ils recherchent des experts du moteur graphique d’Epic Games.

En ce qui concerne le ou les super-héros protagonistes de l’œuvre, les fans spéculent avec plusieurs noms ; bien qu’aucun d’entre eux ne soit confirmé à ce stade. Daredevil, X-Men … Bientôt, nous laisserons des doutes.

Le titre n’a pas de date de sortie ni de plateformes confirmées pour le moment, on sait seulement qu’il sortira sur des « plateformes traditionnelles ».

Origine | Janina Gavankar