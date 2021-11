Jeux gratuits de novembre sur PS Plus, Xbox Gold, Prime Gaming et Stadia Pro

Nous arrivons au mois de novembre, l’avant-dernier mois de l’année, mais il y a des choses qui ne changent pas. Les principaux programmes d’abonnement aux jeux vidéo ont déjà présenté leur rotation de contenus avec des jeux gratuits sans surcoût pour ce onzième mois de 2021, où une multitude de jeux comme Control : Ultimate Edition, Knockout City ou Rise of the Tomb Raider se démarquent, parmi beaucoup d’autres. . Nous vous expliquons ci-dessous comment les obtenir.

Comme nous le faisons chaque mois, le moment est venu de collecter tous les jeux gratuits proposés dans les programmes d’abonnement de PS4, Xbox One, Twitch et Google Stadia en novembre 2021 ; une autre façon de faire référence à PS Plus, Xbox Gold, Prime Gaming et Stadia Pro.

Nous nous souvenons, comme toujours, que Netcost-Security propose également plusieurs articles mis à jour avec les meilleurs jeux vidéo gratuits pour PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch de 2021.

Jeux PS Plus gratuits en novembre 2021

PlayStation a déjà confirmé quels jeux sont choisis pour PlayStation Plus tout au long du mois de novembre, disponibles pour les joueurs PS4 et PS5 sans frais d’abonnement supplémentaires : Les titres sélectionnés sont : Knockout City (PS5 et PS4), First Class Trouble (PS5 et PS4 ) et Kingdom of Amalur: Re-Reckoning (PS4).

Par ailleurs, à l’occasion du cinquième anniversaire du PS VR, trois autres jeux de réalité virtuelle s’ajoutent sans supplément : The Walking Dead : Saints and Sinners, The Persistence et Until You Fall. Le tout sera disponible du 2 novembre au 6 décembre 2021.

Knockout City (PS5 et PS4) – Du 2 novembre au 6 décembre

First Class Trouble (PS5 et PS4) – Du 2 novembre au 6 décembre

Kingdom of Amalur: Re-Reckoning (PS4) – Du 2 novembre au 6 décembre

The Walking Dead : Saints and Sinners (PS VR ; PS4 et PS5) – Du 2 novembre au 6 décembre

The Persistence (PS VR ; PS4 et PS5) – Du 2 novembre au 6 décembre

Jusqu’à ce que vous tombiez (PS VR ; PS4 et PS5) – Du 2 novembre au 6 décembre

Nous n’oublions pas une autre incitation supplémentaire pour les joueurs PlayStation 5, exclusivement pour les utilisateurs de PS5 : la PS Plus Collection (PS Plus Collection), une bibliothèque de 20 titres déterminants du catalogue PlayStation 4. Nous trouvons des œuvres de sociétés propriétaires et tierces. : Bloodborne, God of War, The Last of Us Remastered, Monster Hunter World, Persona 5, Fallout 4, Final Fantasy XV Royal Edition…

Jeux inclus dans la collection PS Plus

Des studios PlayStation

Transmis par le sang

Jours passés

Détroit : devenez humain

God of War

Infâme deuxième fils

Cliquet et cliquetis

Le dernier gardien

The Last of Us remasterisé

Jusqu’à l’aube

Uncharted 4: La fin d’un voleur

Jeux de tiers

Batman : Chevalier d’Arkham

Champ de bataille 1

Call of Duty: Black Ops III – Édition Zombies Chronicles

Crash Bandicoot N. Sane Trilogie

Fallout 4

Final Fantasy XV édition royale

Chasseur de monstres : Monde

Combat mortel X

Personne 5

Resident Evil 7 : Biohazard

Prix ​​de l’abonnement PS Plus en 2021

Abonnement PS Plus 1 mois : 8,99 euros

Abonnement PS Plus 3 mois : 24,99 euros (8,33 euros/mois)

Abonnement PS Plus de 12 mois : 59,99 euros (5,99 euros/mois)

Jeux gratuits Xbox Live GOLD en novembre 2021

Microsoft n’a pas misé sur de grosses surprises ce mois-ci sur Xbox Live GOLD. Kingdom Two Crowns, Rocket Knight, LEGO Batman 2 DC Super Heroes et Moving Out sont les jeux choisis pour son programme d’abonnement, disponible pour tous les abonnés à Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate, un service qui comprend les deux pour 12,99 euros par mois.

Comme toujours, une fois que nous les avons réclamés dans notre bibliothèque, nous pouvons en profiter sur les consoles Xbox One ou Xbox Series tant que nous sommes abonnés. Tous ne seront pas disponibles à partir de ce premier novembre, mais les dates varieront ; en fait, certains commenceront à être disponibles au milieu du mois.

Nous vous rappelons que Hover est toujours disponible jusqu’au 15 novembre sur Xbox Series et Xbox One avec Gold. Ce sont les dates de disponibilité des jeux Xbox Live Gold de novembre.

Moving Out – Disponible du 1er au 30 novembre sur Xbox One et Xobx Series S/X

Kingdom Two Crowns – Disponible du 16 novembre au 15 décembre sur Xbox One et Xbox Series S/X

Rocket Knight – Disponible du 1er au 15 novembre sur Xbox One et Xbox Series S/X

LEGO Batman 2 DC Super Heroes – Disponible du 16 au 30 novembre.

Jeux Google Stadia Pro gratuits en novembre 2021

Saints Row IV, Hundred Days – Winemaking Simulator, DIRT 5 et Kemono Heroes sont les jeux choisis par Google pour Stadia Pro en novembre. La plateforme de jeux vidéo en nuage de la société nord-américaine est renforcée et continue d’ajouter des titres à son service. Nous pouvons accéder à tous sans avoir besoin de téléchargements simplement en vous abonnant. Pour jouer, nous n’avons besoin que d’une manette compatible et d’un Chromecast si nous voulons jouer à la télévision.

Le reste des jeux Google Stadia Pro nous offre un total de 40 titres, une collection qui ne cesse de grandir et qui porte déjà des noms prestigieux : PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, Crayta, Hitman, Republique, Everspace, Cthulhu Saves Christmas, Figment, Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition, Little Nightmares II, PixelJunk Raiders, AVICII Invector, Ys VIII: Lacrimosa of DANA, Trine 4 – The Nightmare Prince, Floor Kids, MotoGP20, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, Moonlighter , Street Power Football, Terraria, The Darkside Detective, Killer Queen Black, GRIME, It Came From Space & Ate Our Brains, Epistory – Typing Chronicles, Darksiders 2, Blue Fire, Little Big Workshop, Wave Break, ARK: Survival Evolved, Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager, PGA TOUR 2K21, Hello Engineer – Early Access, Cake Bash, Control Ultimate Edition, DreamWorks Spirit Lucky’s Big Adventure et Mafia III: Definitive Edition. La seule victime ce mois-ci est Valkyria Chronicles 4.

Jeux de jeu gratuits Twitch Prime en novembre 2021

Amazon nous a surpris avec l’un des meilleurs mois dont nous nous souvenons sur Twitch Prime Gaming. Le programme de fidélité Amazon en jeux vidéo informatiques nous propose, en plus des jeux gratuits pour PC tous les mois, du loot pour de nombreux autres titres ; de League of Legends à Legends of Runeterra en passant par VALORANT, Apex Legends, New World, Call of Duty ; Warzone, Fall Guys, Grand Theft Auto: Online, Dauntless, FIFA 22 ou Rainbow Six: Siege. De plus, nous pouvons nous abonner chaque mois pendant trente jours à une chaîne Twitch.

Ceux choisis avec Twitch Prime Gaming pour ce mois de novembre sont au nombre de 9, où nous soulignons des noms tels que Control Ultimate Edition, Rise of the Tomb Raider ou Dragon Age Inquisition. Nous vous laissons le calendrier complet ci-dessous.

Inquisition de l’âge du dragon

Contrôlez l’édition ultime

Rise of the Tomb Raider (1-14 novembre)

Héros voyous

Libéré

Agent de puzzle 2

Chasseur de démons 2 : nouveau chapitre

BAFL – Les freins sont pour les perdants

Dossiers secrets : Sam Peters

