Pokémon GO – Événement Day of the Dead : tous les bonus, défis, rencontres et plus

Il commence le mois de novembre et le fait avec un événement très spécial dans Pokémon GO. Niantic célèbre le Jour des Morts à l’échelle mondiale pour la première fois dans l’histoire du jeu. La célébration mexicaine, une tradition de la culture de ce pays, aura son propre événement dans le titre populaire iOS et Android d’une manière spéciale et limitée : elle ne durera que deux jours. Nous vous racontons tous les détails, bonus, défis confirmés et autres fonctionnalités qui font partie de la célébration.

Événement Day of the Dead dans Pokémon GO : date et caractéristiques

L’événement Jour des Morts 2021 est célébré dans Pokémon GO de ce lundi 1er novembre 2021 à 10h00 au mardi 2 novembre 2021 à 20h00 (heure locale). Ce n’est que pendant cette période que nous pourrons savoir ce que l’équipe responsable du jeu a préparé pour nous pour commémorer cette ancienne tradition aztèque par laquelle, dit-on, les esprits de nos proches ne finissent jamais de partir, mais voyagent dans un monde différent. de revenir au nôtre à un moment précis de l’année : le Jour des Morts.

Pokémon GO – Événement Jour des Morts

Bien qu’au Mexique, les plats préférés des ancêtres soient préparés, les rues sont couvertes de pétales de souci et de bougies et les encens sont allumés avec de la musique locale, dans Pokémon GO, ce sera différent.

Il faut dire que dans le Store on trouvera une boite d’objets totalement gratuite pour célébrer le Jour des Morts. Il comprendra les éléments suivants pour notre avatar :

Une boîte événementielle gratuite avec 20 Poké Balls et un Encens

Un t-shirt Day of the Dead gratuit pour l’avatar

Bonus confirmés pour l’événement et Collection Challenge

Pendant l’événement Day of the Dead, nous pouvons profiter des trois bonus suivants :

Les modules d’appâts dureront 90 minutes

L’encens durera 90 minutes

Double Stardust par capture.

Aussi, un Défi Collection nous attend avec Shedinja en récompense si nous parvenons à le terminer avant la fin de l’événement ; On peut aussi se procurer un Pokocho et un encens.

Journée de combat GO

Le lundi 1er novembre de 00h00 à 25h59, heure locale, nous aurons x4 en Stardust pour chaque victoire remportée dans la GO Fighting League.

Rencontres sauvages pendant l’événement du jour des morts

Tous ces Pokémon pourront apparaître à l’état sauvage pendant l’événement ; avec astérisque

Nous indiquons ceux qui peuvent apparaître sous une forme variocolor / brillante.

Cube *

Enfoncé *

Murkrow *

Houndour *

Sablier *

Roselia *

Sunflore

Flottant *

Yamask *

Rencontres attirées par les modules Encens et Appâts

Cube *

Enfoncé *

Sunflore

Murkrow *

Houndour *

Sablier *

Flottant *

Alola Marowak *

Yamask *

Des rencontres en récompense de travaux de recherche sur le terrain

Cube *

Enfoncé *

Roselia *

Alola Marowak *

