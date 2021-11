YouTube va renforcer son engagement dans les jeux vidéo : c’est ainsi qu’ils rivaliseront avec Twitch

YouTube a l’intention de continuer à accroître son rôle dans l’industrie du jeu avec YouTube Gaming. La plate-forme, détenue par Google, a publié une déclaration expliquant ses objectifs pour l’avenir et son engagement à faire du jeu vidéo une « partie essentielle » de son activité. Avec plus de 800 000 millions de vues liées aux jeux, 90 millions d’heures de streaming en direct et plus de 250 millions de vidéos publiées sur les jeux vidéo au cours de la dernière année seulement, son objectif est désormais de continuer à faire avancer le Twitch d’Amazon.

« Les créateurs de contenu seront plus importants que jamais pour les développeurs de jeux dans les 5 prochaines années »

Ryan Wyatt, responsable mondial de YouTube Gaming, explique que ses créateurs de contenu sont multidimensionnels et que YouTube est la plate-forme idéale pour développer ces compétences. Selon ses critères, la plateforme déjà vétéran permet de publier des vidéos à la demande, courtes et directes ; multitude de formats pour raconter différents types d’histoires. De plus, il souligne que son service propose dix façons de monétiser des vidéos ; des publicités aux abonnements, au merchandising, aux adhésions ou aux dons, entre autres.

Bientôt, ils intégreront de nouveaux outils pour donner plus d’importance aux flux en direct, offrir de nouvelles méthodes de monétisation et des fonctionnalités de chat. Leur récent accord avec Discord leur permettra de se rapprocher progressivement de leurs objectifs.

« YouTube Gaming reconnaît que les créateurs de contenu seront plus importants que jamais pour les développeurs de jeux vidéo au cours des 5 prochaines années », déclare Wyatt, qui considère les créateurs comme un élément essentiel qui influencera la façon dont ils sont développés en fonction de quels jeux vidéo. « Il ne s’agit plus de proposer des jeux aux créateurs lorsqu’ils souhaitent un support marketing au lancement. Ils seront là comme de véritables partenaires, influençant la direction créative, les fonctionnalités et les formats ». C’est pourquoi il souhaite que la plate-forme YouTube Gaming soit là, en tant que support pour donner vie à ces contenus ; quel que soit leur type.

Pendant ce temps, Twitch continue de dominer le monde du streaming avec une part de marché de 70,5% ; suivi de Facebook Gaming avec 15,7% et YouTube Gaming avec 13,8%.

