Pokémon GO : tous les Oeufs de 2, 5, 7, 10 et 12 km (novembre 2021)

Nous avons atteint l’avant-dernier mois de novembre 2021, et Pokémon GO continue d’être prêt à clôturer sa meilleure année de tous les temps sur la base de nouveaux événements, récompenses, incitations à participer aux raids et surprises dans les œufs. Après l’événement Halloween et l’agenda de contenu de ce mois de novembre déjà parfaitement confirmé, il est temps de connaître tous les Pokémon que l’on pourra obtenir grâce à l’éclosion d’ Eggufs de 2, 5, 7, 10 et 12 km durant ce mois de novembre.

Comme les fois précédentes, aucun changement majeur ne se profile à l’horizon. Les ufs étranges ne présentent pas de rotations, comme les ufs de 7 km, ceux que l’on obtient en échangeant des cadeaux avec d’autres joueurs. Riolu, Axew, Rufflet, Mienfoo, Goomy ou Darumaka sont quelques-uns des Pokémon présentés dans les œufs de 10 km. Ensuite, nous vous laissons avec les listes complètes.

Avec astérisque

ces Pokémon qui peuvent apparaître sous une forme brillante/variocolor.

ufs de 2, 5, 7, 10 et 12 km dans Pokémon GO – Season of Mischief

Récompenses 5K Adventure Sync : Shieldon, Cranidos, Skrelp, Clauncher, Frillish et Tynamo.

eggsufs de 2 km dans Pokémon GO en novembre 2021

Wailmer *

Flottant *

Méditation *

Homme Nidoran *

Litleo

Femelle Nidoran *

Bunnelby *

Fléchette *

Spritzee

Swirlix

Barbache *

Swablu *

Oeufs de 5 km dans Pokémon GO en novembre 2021

Sablier *

Togepi *

Froakie

Fennequin

Voir *

Azurille *

Chingling

Chespin

Pineco *

Skarmory *

eggsufs de 7 km dans Pokémon GO en novembre 2021

Alolan Géodude *

Ponyta de Galar *

Farfetch’d de Galar *

Alolan Grimer *

Alolan Sandshrew *

Stunfisk de Galar *

Alolan Miaouss *

Alolan Diglett *

Miaouss de Galar *

Alola Goupix *

Zigzagoon de Galar *

Galar Slowpoke

Darumaka de Galar

Oeufs de 10 km dans Pokémon GO en novembre 2021

Klink *

Timbure *

Darumaka *

Audino *

Éperon

Emolga

Volant *

Mienfoo

lugubre

Noibat

Riolu *

Axw

Oeufs de 12 km dans Pokémon GO en novembre 2021

Vullaby

Larvitar *

Absolu *

Décharné

Pionier

Sandile

Skorupi *

Deino *

Pancham

Qwilfish *

