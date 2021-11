Steam Deck exécutant Horizon Zero Dawn, première image de la main de Sony

Shuhei Yoshida, ancien président de SIE Worldwide Studios et actuel chef du département des jeux vidéo indépendants chez PlayStation, a publié une photo du Steam Deck exécutant Horizon : Zero Dawn, l’un des titres PlayStation Studios les plus réussis de la dernière génération de consoles ; en même temps que l’un des premiers party games déjà disponibles dans la boutique Valve.

Comme d’autres studios de développement et personnalités de l’industrie, la société dirigée par Gabe Newell a commencé à expédier des unités de développement Steam Deck. Yoshida a choisi son compte Twitter personnel pour montrer son appareil portable – en substance, un ordinateur avec le facteur de forme d’une console – ainsi que le travail de Guerrila Games, disponible sur Steam depuis août 2020 et futur protagoniste de PS5 et PS4 à partir de février 18, 2022 avec Horizon Interdit Ouest.

Cette image vous permet en fait de lire entre les lignes des récents mouvements de Sony vers le monde du jeu sur PC. Après Horizon : Zero Dawn et Days Gone, l’épisode 2018 de God of War arrivera sur Steam et Epic Games Store en janvier ; Au début de l’année, ils sortiront également Uncharted: Legacy of the Thieves Collection, qui comprend le quatrième opus et Uncharted: The Lost Legacy. Pour l’avenir, nous espérons que plus de jeux PlayStation Studios arriveront sur PC; vraisemblablement des mois après la sortie sur les consoles PS5 / PS4 et non simultanément.

Steam Deck, disponible à partir de fin 2021

Steam Deck sera lancé à partir de la fin de l’année – sur réservation uniquement – et sera équipé d’un écran de sept pouces en résolution 1280x800p, d’un CPU AMD Zen 2 avec 8 RDNA 2 CU, 1-1,6 GHz et 16 GPU. Go de RAM, conçu pour exécuter tous les titres actuels du catalogue. Nous pourrons identifier si les jeux fonctionnent ou non en utilisant cet outil. Les prix iront de 419 € pour le modèle 64 Go à 679 € pour le modèle SSD NCMe 512 Go.

Origine | Shuhei Yoshida