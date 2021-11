Luigi arrive à LEGO Super Mario avec de nouveaux ensembles : date, prix et premières images

LEGO 71360 Super Mario Pack de Démarrage Les Aventures de Mario - Jouet interactif - Jeu de Construction incluant la Figurine

Pour commencer, les fans peuvent découvrir l’univers amusant de LEGO Super Mario avec ce Pack de démarrage Les Aventures de Mario (71360), comprenant 7 briques d’action pour interagir de différentes façons avec le personnage LEGO Mario LEGO Mario est doté d'un capteur de couleur et d’écrans LCD dans les yeux, la bouche et le ventre, qui lui permettent de réagir au mouvement en affichant instantanément plus de 100 réactions différentes. Il intègre également un haut-parleur qui émet des sons et des musiques emblématiques du jeu vidéo Dans ce formidable set de jeu, LEGO Mario collecte des pièces virtuelles en courant et en sautant du tuyau de départ jusqu’au poteau d’arrivée ; pour cela, il doit franchir des briques LEGO, des plateformes nuages ou encore le bloc ?, et affronter le Goomba et Bowser Jr Ce set de jeu LEGO à collectionner, composé de 231 pièces, constitue un superbe cadeau d’anniversaire ou de Noël pour les enfants de 6 ans et plus, qui peuvent construire et jouer à leur façon, mais aussi apprendre à résoudre des problèmes tout en savourant des heures de jeu créatif Le Pack de démarrage peut être réorganisé et combiné avec les ensembles d’extension LEGO Super Mario, pour créer des niveaux et des jeux plus complexes et jouer avec ou contre ses amis Le personnage LEGO Mario fonctionne grâce à 2 piles AAA (non fournies), et offre une expérience de jeu hautement interactive. Il fournit aux joueurs des commentaires instantanés et des récompenses pour leur créativité Les enfants vont adorer l’application gratuite LEGO Super Mario, qui comprend des instructions de montage, des idées pour découvrir des façons amusantes et créatives de jouer, et bien plus encore. Pour obtenir la liste des dispositifs Android et iOS compatibles, consulter LEGO.com/devicecheck Parfaits pour jouer seul ou en groupe et uniques en leur genre, les sets de construction LEGO Super Mario donnent vie à un personnage apprécié par toute la famille et proposent d’innombrables défis créatifs grâce à de nombreuses possibilités d’extension et de reconstruction Les constructeurs n’ont pas besoin d’avoir le pouvoir de la Super étoile pour assembler ou séparer les briques LEGO ! Depuis 1958, elles sont conformes aux normes industrielles les plus élevées pour garantir leur uniformité et une construction robuste Chaque pièce et brique de construction LEGO est soumise à des tests de chute, de chaleur, d’écrasement et de torsion, puis analysée de toutes les façons imaginables afin de s’assurer que chaque set LEGO est conforme aux normes de sécurité et de qualité les plus élevées au monde