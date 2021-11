SEGA et Microsoft (Xbox) s’associent pour produire des jeux de nouvelle génération sur Azure

SEGA et Microsoft (Xbox) ont officialisé une alliance stratégique qui permettra à la société japonaise de produire à grande échelle des jeux vidéo de nouvelle génération dans un environnement de développement basé sur Azure, la plateforme cloud de Microsoft. Les objectifs des deux sociétés sont d’explorer les possibilités du cloud gaming avec des titres à gros budget et dans une perspective globale, en concentrant leurs efforts sur trois mots clés majeurs : global, en ligne et utilisation IP.

L’initiative vise non seulement à optimiser la production de jeux vidéo, mais aussi à renforcer un travail coopératif qui fait évoluer cette technologie dans des domaines tels que « l’infrastructure de réseau et les outils de communication requis pour les services en ligne mondiaux », expliquent-ils dans le communiqué, publié à l’aube. de ce lundi 1er novembre. Tout cela permettra à SEGA de s’adapter aux nouveaux styles de travail et aux changements futurs qui, espèrent-ils, seront communs à l’avenir du développement de jeux vidéo.

Microsoft a confirmé en juin dernier que Xbox développerait des jeux natifs pour le cloud avec le créateur de Portal, Kim Swift.



SEGA et Microsoft anticipent : optimisation des développements grâce au cloud

« Avec le monde plus connecté que jamais après le déploiement généralisé de la 5G et des services cloud ces dernières années, les consommateurs peuvent plus facilement profiter à tout moment d’un contenu de divertissement de haute qualité », commentent-ils. « Dans cet environnement hautement connecté, l’écosystème qui entoure l’industrie du jeu vidéo continue d’évoluer et de s’étendre à mesure que des outils et des technologies plus sophistiqués deviennent disponibles » ; en l’occurrence, les serveurs cloud de Microsoft, qui seront l’épine dorsale de cette nouvelle structure de travail.

Cette proposition représente que « SEGA regarde vers l’avenir », et le faire avec Microsoft les aidera « à anticiper les tendances à mesure qu’elles s’accélèrent dans le futur ». L’objectif n’est cependant autre que « d’optimiser les processus de développement et de continuer à offrir des expériences de haute qualité aux acteurs utilisant les technologies cloud Azure ».

Yukio Sugino, président et directeur de l’exploitation de SEGA, et Sarah Bond, vice-présidente d’entreprise de Microsoft chez Xbox, ont conclu cet accord pour « réinventer la façon dont les jeux vidéo sont fabriqués », selon Bond. Sugino, pour sa part, réitère dans le communiqué sa volonté de « continuer à avancer dans le développement de nos jeux afin que les fans du monde entier puissent en profiter » en utilisant les capacités de développement de jeux de SEGA et la technologie de pointe et l’environnement de développement de Microsoft.

Les premiers titres issus de cette stratégie de longue haleine ne se sont pas transcendés.

Origine | SEGA ; via Gematsu