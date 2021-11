Roblox est de retour en ligne : pourquoi les serveurs de jeux sont-ils tombés en panne ?

[Actualización] Roblox est de retour en ligne ; l’étude a publié une déclaration expliquant ce qui s’est passé.

Roblox est revenu à la normale à minuit du dimanche au lundi 1er novembre. L’équipe de développement de la plateforme a publié une déclaration peu de temps après pour expliquer non seulement ce qui s’est passé, mais aussi la raison de cette panne qui a maintenu les serveurs de titres inactifs depuis le 28 octobre dernier. Ce n’était pas une attaque extérieure.

« Un système central de notre infrastructure a été surchargé, à cause d’une subtile erreur de communication dans notre service backend alors qu’il était soumis à une forte charge », explique David Baszucki, fondateur et PDG de Roblox. «Ce n’était pas dû à un pic de trafic externe ou à une expérience particulière. Au contraire, l’échec a été causé par l’augmentation du nombre de serveurs dans nos centres de données « , a-t-il ajouté, et la phrase : » Le résultat était que la plupart des services Roblox ne pouvaient pas communiquer et se déployer efficacement « , ce qui a entraîné l’incapacité des serveurs à rester connecté « .

Roblox est de retour en ligne. Merci encore pour votre compréhension et votre soutien. Notre PDG, David Baszucki, a partagé une mise à jour sur la panne et les mesures prises pour y remédier. https://t.co/vUXzzzCNJZ – Roblox (@Roblox) 1er novembre 2021

Identifier ce bug et l’atténuer leur a pris plusieurs jours, mais une fois qu’ils ont trouvé la racine du problème, « nous avons pu résoudre le problème en ajustant les performances, en les reconfigurant et en réduisant certaines charges. Cet après-midi, nous avons pu rétablir complètement le service », souligne Baszucki. Ils expliqueront leur analyse plus en détail sous peu.

Roblox fonctionne à nouveau normalement.

Nouvelles originales

La populaire plate-forme de jeux vidéo Roblox est en panne depuis les premières heures de vendredi dernier. Tout au long du week-end, les serveurs du jeu sont restés inactifs, empêchant ainsi l’accès aux millions d’utilisateurs qui se connectent chaque semaine. «Nous faisons les choses les plus cool. Nous reviendrons bientôt », peut-on lire sur son portail web.

Nous pensons avoir identifié une cause interne sous-jacente de la panne. Nous sommes en train d’effectuer les travaux d’ingénierie et de maintenance nécessaires pour remettre Roblox en service dès que possible. Merci pour votre patience. – Roblox (@Roblox) 30 octobre 2021

Le compte Twitter officiel du jeu a été le principal moyen de communication avec ses utilisateurs, qui prétendent travailler sur une première solution pour restaurer la normalité des serveurs. « Nous savons que vous rencontrez des problèmes avec Roblox en ce moment », ont-ils indiqué dans leur première communication concernant la perturbation le 29 octobre à 17h19 (CEST).

Roblox n’est pas tombé d’une attaque, mais d’une cause interne

Au début, on pensait que la raison de la chute de Roblox pourrait être due à une promotion avec Chipotle, une chaîne de restauration rapide du jeu lui-même. Quelques heures avant que la plate-forme ne rencontre ce problème, ils avaient commencé à distribuer des burritos gratuits dans ce restaurant, mais ce n’était pas le cas.

Déjà samedi, un nouveau message indiquait qu’ils travaillaient toujours sur ce crash de serveur, ils réitéraient leurs excuses et précisaient qu’il ne s’agissait pas d’une attaque externe : « Nous savons que cette interruption n’a été liée à aucune expérience ou association spécifique dans le Plate-forme ».

Quelques heures plus tard, vers minuit le samedi 30 octobre, ils ont confirmé via le même réseau social que le crash du serveur Roblox était dû à une « cause interne sous-jacente » et qu’ils développaient « les travaux d’ingénierie et de maintenance nécessaires pour rétablir le plus rapidement possible ». . La page officielle d’état du jeu offre à tout moment l’état actuel de la panne.

Née en 2006, Roblox s’est imposée comme l’une des plateformes d’expérience interactive virtuelle les plus populaires dans le secteur du jeu vidéo ; surtout chez les plus jeunes. Un point de rencontre avec plus de 40 millions de joueurs quotidiens où des mondes se créent et une économie de gestion des ressources se développe. Le titre est disponible sur ordinateur.

Références | Roblox; déclaration officielle