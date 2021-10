Fortnite fermera définitivement ses serveurs en Chine

La version chinoise de Fortnite Battle Royale fermera ses serveurs le 15 novembre 2021, selon un communiqué officiel d’Epic Games sur le site du jeu vidéo. Le pays asiatique a une version complètement différente du reste du monde, dont la tournée se terminera le mois prochain. On vous dit tout ce qu’on sait à ce sujet, mais pas avant de vous rappeler que, dans le reste des territoires, la saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 2 se poursuit :

Fortnite China annonce la fermeture définitive de son serveur

Comme on peut le voir dans la section actualités de la version chinoise de Fortnite, Epic Games annonce que le jeu fermera définitivement ses serveurs le 15/11/2021. Voici la déclaration, telle qu’elle apparaît sur le Web :

Le message original du site Fortnite China

En utilisant Google Translate – avec ses forces et ses faiblesses – le résultat lors de la traduction du texte ci-dessus est le suivant :

« Chers utilisateurs :

Le test « Fortress Night » est terminé. Nous fermerons le serveur dans un proche avenir. Les modalités détaillées de la suspension de l’épreuve sont les suivantes :

À 11 heures le 1er novembre 2021, arrêtez l’enregistrement des nouveaux utilisateurs du jeu et fermez l’entrée de téléchargement ;

À 11 heures le 15 novembre 2021, le serveur de jeu s’arrêtera et les utilisateurs ne pourront pas se connecter au jeu ;

Merci à tous ceux qui sont montés dans le bus et ont participé au test ‘Fortnite’ ! »

C’est tout. Aucune raison claire n’a été donnée pour laquelle la fermeture est annoncée, donc en l’absence de données dans la version officielle, nous ne pouvons que penser qu’il s’agit de raisons économiques / de rentabilité.

Nous ne savons pas non plus ce qu’il adviendra, par exemple, de l’argent réel dépensé par les utilisateurs pour obtenir des articles skins tels que des skins, des sacs à dos et des pioches dans Fortnite, bien que nous puissions supposer le pire : qu’il n’y ait aucun type de remboursement.

La version exclusive de Fortnite en Chine est très spéciale pour de nombreuses raisons ; comenzando por el hecho de que, debido a la legislación de este país está prohibido mostrar calaveras —lo cual hace que varios skins hayan sido modificados únicamente para este territorio y que otros directamente no estén disponibles aquí—, ya nivel jugable también hay diferencias, como par exemple:

Lorsqu’un joueur obtient un grand nombre d’éliminations dans le même jeu, le jeu lui offre la possibilité de le quitter, mais il le compte comme une victoire dans son histoire.

Tous les matchs se terminent dans 20 minutes et tous les joueurs survivants sont comptés comme une victoire. Cela permet aux joueurs moins expérimentés de gagner plus facilement.

Les joueurs ne perdent pas de santé dans la tempête ; au lieu de cela, ils ont une barre de » santé de tempête » supplémentaire, qui n’est réduite qu’en étant à l’intérieur. Si cette barre atteint 0, le joueur mourra, quelle que soit sa santé normale. La barre « Santé de tempête » se recharge lorsqu’elle n’en est plus.

Il n’y a pas de temps limité ou de modes de jeu compétitifs.

En raison de la législation chinoise concernant la consommation de divertissement électronique par les mineurs, après 90 minutes de jeu du lundi au vendredi, ou trois heures d’affilée le week-end, les joueurs ne reçoivent plus d’expérience et ne peuvent pas accomplir de missions. . Au lieu de cela, le jeu leur recommande d’arrêter et de partir étudier.

Sources : Fortnite Chine, Fandom / Fortnite